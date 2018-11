COINCIDEN VECINOS EN QUE PUEDE MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA

POR JAHAIRA LARA FOTOS: HÉCTOR DOMÍNGUEZ Noticias Aunque el servicio de recolección de basura se da con mayor regularidad en el Centro Histórico de la ciudad; habitantes señalaron que hacen falta sanciones más severas para quienes sacan los residuos en horarios que no son los indicados y para aquellos comercios que no resguardan bien sus desechos, además de sumarse la solicitud de un mejor servicio.

De acuerdo con habitantes del primer cuadro, al ser una de las zonas más concurridas por los queretanos, se requiere de una limpieza constante en las calles para mantenerlas limpias e incluso que se pudiera recolectar basura de las calles con mayor frecuencia y sin retrasos; no sólo por los desechos de casas y comercios, sino también para mantener con capacidad las papeleras.

“El problema siempre es con la gente que saca su basura en horarios que no son, la basura termina regada o incluso permanecen ahí hasta el día siguiente, dando mala imagen (…) Otra de las cosas que veo mal es que en las zonas de comercios o mercados, se acumulan hasta 20 bolsas con olores impresionantes, escurriendo líquidos que pueden llegar a contaminar, quizá haría falta un servicio especial para estos establecimientos y evitar que tengan que sacar así sus residuos”, compartió Claudia Mandujano.

Para habitantes de la colonia Niños Héroes, desde la concesión del servicio se hicieron más constantes los problemas, no sólo en la zona centro, sino en todo Querétaro.

“Pues sí se dice que pasa diario la basura y aun así hay quejas, pero Querétaro no es el Centro, son muchas colonias y he ido de visita a casas de otros familiares y podemos ver que la basura no paso, que a veces pasa y a veces no; es un problema que nos vamos a tener que aguantar 15 años por malas decisiones de nuestros gobernantes; coincidió Jaime, quien consideró que antes la ciudad podía presumir de ser de las más limpias.

En el tema de la recolección, Fernando Granados, compartió que uno de los principales problemas principales son los pesados camiones que se destinaron para recolectar la basura en esta zona del centro; pues hay calles por donde no pueden pasar y se deja de recolecta basura en el lugar o incluso se han dañado banquetas, ya que se suben los camiones para continuar su paso.

Comentarios

comments