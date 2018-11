TEEQ pide 28 mdp para el 2019

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El Tribunal Electoral del Estado de Estado de Querétaro (TEEQ) pidió un incremento en su presupuesto de entre el 8.0 y 9.0 por ciento para el 2019, informó el presidente del organismo autónomo, Martín Silva Vázquez. “Si hay un incremento.

En números redondos les comparto que estamos pidiendo alrededor de 28 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2019” El magistrado insistió en que el TEEQ nació en la austeridad, vive en la austeridad y no conoce otra forma de ejercicio presupuestal que no sea estrictamente la austeridad y como ejemplo recordó que no tienen ninguna prestación, como la telefonía celular, choferes, vehículos oficiales, gasolina o algún otro viático.

“El Tribunal, su gasto se fundamenta esencialmente por la estructura y la naturaleza del Tribunal en gasto corriente. Gasto corriente evidentemente en pagos al personal; no tenemos ninguna otra posibilidad ni infraestructura para ningún otro tipo de gasto”.

A pesar de la petición, recordó que siempre les dan mucho menos de lo que han pedido y muestra de ello es que para el proceso electoral pidieron 32 millones de pesos; sin embargo, se les dio una cantidad inferior. “Necesidad de infraestructura sí, no solo de infraestructura, muchas otras necesidades, pero entendemos la situación.

En ningún año; me imagino que no somos el único órgano, pero especialmente nosotros o hablo concretamente del caso del Tribunal, en ningún año se nos ha dado lo que hemos solicitado, nunca”.

