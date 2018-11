EL CEMENTERIO DE NOTICIAS

Andrés Manuel López Obrador

Un infarto fulminante Con su vida ha terminado Al sentirse traicionado Por su gente más brillante Anunció que la consulta Para aeropuerto moderno Sería pagada -cual multa- En un consenso fraterno Por buenos legisladores.

Pero los necios señores Lo mandaron al averno Y en sublevación fatal Hasta Ricardo Monreal Lo mandó al descanso eterno Y el más alto diputado Que es Porfirio Muñoz Ledo Al panteón me lo ha mandado; Le dio atole con el dedo Comisionado en cultura Diputado del país Sergio Mayer asegura La pagará con striptease Demostrando los poderes De los que Dios lo dotara Y su cuerpo lo mostrara En “sólo para mujeres” El velorio y funeral Que pidió fueran austeros Por algunos compañeros Se convirtió en acto real César Yáñez fue el primero Que en un acto muy sincero Apoquinó un dineral Las pompas fúnebres fueron Igual que su excelsa boda Todo fino, muy de moda Y la verdad, se lucieron: Por la noche un catafalco Se montó para el velorio Todo caro -lo recalco- Para aquel acto mortuorio, Escenario giratorio En zócalo se montó Y allí la gente llegó, Y con pesar muy notorio A Andrés Manuel despidió Se sirvió cena formal Donde además de cafés Hubo ricos canapés De su tabasco natal Langosta con escamoles Filetea la bordalesa; No se sirvieron frijoles Buenos grupos contrataron Como el de ángeles azules Que muy bonito tocaron; Cual si tuvieran curules Los ángeles negros fueron Para rendirle tributo Como se debe vistieron: Con un riguroso luto Por la mañana sirvieron Chilaquiles y pozole Molotes, tinga, enchiladas Unos tamales y atole Con bebidas preparadas, También para la ocasión Y calentar el gaznate Caldito de camarón Churritos y chocolate A Manuel Velasco vimos Con su señora Anahí Sus hermanos y sobrinos También estaban ahí Junto con las manuelitas Que hicieron de plañideras Y con voces placenteras Cantaron las mañanitas Elba Esther no le lloró (maquillaje dañaría), Mostraba el señor Riobóo Proyecto Santa Lucía César Yáñez y su esposa Fueron muy felicitados Por gorrones invitados Y por gente muy famosa Que saldrá en revista “Hola” Joyas y galas luciendo Y su estirpe presumiendo; Hasta de mink vi una estola Manuel Bartlett platicaba Con su amigo Alfonso romo Mientras foto les tomaba Su chofer y mayordomo Triste esteban Moctezuma Lloraba por un rincón Y mirando hacia la luna Con piedad y educación Del zócalo, al funeral Las gentes llenaron bancas En la hermosa catedral Con cientos de rosas blancas Una elegía muy sentida Antes de su despedida Le dedicó el cardenal De andrés voluntad postrera Fue que al pueblo se consulte Y se haga lo que resulte Con sus restos cuando muera Dos opciones están dando Las digo, póngase atento: Una, en panteón San Fernando Donde yace aquel portento El benemérito Juárez De reformas ejemplares Aún vigentes al momento La otra en el monumento A nuestra revolución Para estar junto a madero, Lázaro y su expropiación Y él mismo de cuerpo entero La consulta sí se hará A votar se les exhorta; El resultado, no importa Porque se le enterrará -por cuarta transformación- Junto a Lázaro y Madero En el monumento austero A nuestra revolución Un maestro disidente Y de morena emanado Que es ahora diputado Y activista de la CNTE Un epitafio escribió Y en letras de oro grabado Pronto será colocado En la tumba de obrador: “Aki llase hel hadalid Manuél Lopes Ovrador; Dezde hel sielo ba ha zegir Ziendo nueztro rredentor”

