EL CEMENTERIO DE NOTICIAS

Lic. Aída Ivonne Garfias Torres Presidente y Director General de NOTICIAS La Verdad Cada Mañana PRESENTE

Licenciada aída ivonne Aunque ya me encuentro muerto Y soy un cadáver yerto No escribo desde el panteón; Y vengo en son de protesta Porque a mis restos mortales No se han hecho funerales Y nadie me da respuesta Le voy a contar mi historia Y le pido la publique Y que la gente se explique Y la guarde en su memoria: En querétaro nací De una madre tapatía En septiembre -aciago día- A guadalajara fui Al llegar fui asesinado Por cárteles de Jalisco; Me llovió fuego cruzado Y aunque recé a San Francisco Mi vida se ha terminado ¿Por qué no me han encontrado? Porque un sicario pagado Mi cartera se robó Con mi identificación Nadie por mí preguntó Y siento desilusión A la morgue me llevaron -difunto desconocido- De inmediato me olvidaron… Muchos muertos más tendidos En bolsa negra metieron Mis restos sin movimiento Yo sé que nada sintieron Pero yo muerto, lo siento No había lugar en la morgue Y a un tráiler frío me llevaron Y con muchos me pasearon Para que así ya no estorbe Mientras en tráiler paseaba Otro muerto platicaba De decesos muy recientes De personas prominentes Que narro más adelante, Son gente muy importante: Hay pillos, gente decente Con mucha o con poca suerte Que buena vida llevaba Pero nadie se esperaba Su tan repentina muerte No alargo esta letanía Pues aburriría a las gentes Y ojalá que mis parientes Encuentren mi cuerpo un día Disculpe usted Licenciada A este muerto tan mordaz Que aún no encuentra morada Y murió en un tiroteo.

Reitero: ” ya ni en la paz De nuestros sepulcros creo”

