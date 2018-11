EL CEMENTERIO DE NOTICIAS

Francisco Domínguez Servién

Pancho Domínguez se fue Ya está con el Padre Dios Y no llegó ni al día dos Les narraré lo que sé: Desde su tercer informe Se le vio desmejorado Tres piezas habían cambiado Tal vez no estaba conforme, Más con un esfuerzo enorme Con su trabajo seguía Dedicado día tras día A Querétaro su estado Donde fue muy apreciado, Enemigos no tenía Hace un mes, malhumorado Enfermó -se los refiero- Por el paro camionero Que aquí se había declarado Ya desde entonces postrado Pero con temple de acero Argumentando razones Con el paro terminó Cuando molesto advirtió Que iba a quitar concesiones Y a aplicar otras sanciones A quien paro promovió Lo peor, veintiocho de octubre, Quedó en estado de coma Cuando equipo Barcelona Con la victoria se cubre Al golear en buena lid A su equipo el real Madrid.

Ya no se recuperó Todos tristes se pusieron Y dos o tres más murieron Pues “Gallos” también perdió Siempre a todos ayudó Obreros, profesionistas, Vendedores, deportistas; A nadie discriminó Un gobierno transparente Y para toda la gente Pues tenía buenos principios Ayudó a los municipios A problemas hizo frente De género hubo equidad Siempre habló con la verdad Así que prácticamente Hablando con realidad No deja nada pendiente En su tumba, si la ven, Un epitafio de amor Escribió -no saben quién- Un error que no es error: Yace aquí en este su edén El aún gobernador Pancho Domínguez… Serbién

