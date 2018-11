EL CEMENTERIO DE NOTICIAS

Fosa de gobernadores corruptos e impunes

Va en seguida la reseña De estos pillos redomados Y su vida nos enseña Que no hay que ser tan confiados, Gobernadores corruptos Gozando de impunidad Y cometiendo exabruptos Sin decencia o dignidad A Javier Duarte contemplo En el banquillo sentado Pena mínima le han dado Por ser de honradez ejemplo Su honrada esposa, karime En Londres su lana goza En gastos no se reprime Es lady muy poderosa ROBERTO BORGE ESTÁ PRESO Pero está hasta Panamá Lo encontraron muerto allá La parca lo dejó tieso Tomás Yárrington de traje No le importó la decencia Emprendió su largo viaje; Estando preso en Florencia De Tabasco Andrés Granier Y paisano de obrador No lo pueden retener Casi está libre el señor Más, todavía estando preso, Le entró un profundo dolor Y ya está frente al señor; Hoy se anuncia su deceso Jesús Reyna en Michoacán Actuando de forma astuta Sin temor al “qué dirán” Se hizo amigo de “la tuta” De “caballeros templarios”.

Hoy te invito a que lo veles Y reces unos rosarios, Murió a causa de Mireles Guillermo Padrés, panista Casi dueño de Sonora Y de desfalcos gran lista Ya descansa en paz ahora Jorge Torres, coahuilense Quien aún andaba huyendo Hoy ha anunciado el forense Le dio un patatuz durmiendo Otro prófugo ladrón César duarte de chihuahua Nunca cayó en la prisión; Y se ahogó en un vaso de agua Hay muchos más, basten estos Que muestran la realidad Y son ejemplos funestos De una gran impunidad Causa común de su muerte Más abajo se la explico Pero aunque no me divierte Con coraje la publico En autopsia practicada La causa así se precisa: No hay razón justificada Todos murieron… de risa

