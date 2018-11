Roberta Damián disfruta actuar en “Like”

Notimex A pesar de las críticas, la actriz Roberta Damián dijo que disfruta al máximo su participación en la teleserie “Like”, que produce su padre, el productor Pedro Damián, y la cual le ha permitido demostrar que tiene talento.En entrevista con Notimex, la joven actriz compartió su emoción por el rumbo que ha tomado la historia y la cual le ha permitido demostrar sus dotes como actriz y cantante, pues el ser hija de un productor siempre acarrea críticas.

Dijo que ella trata de no enfrascarse en esos comentarios y hacer lo propio, “muchos dicen que no canto, que no es mi voz, sin embargo, yo me he preparado para este momento y sí canto”.

“Tengo que demostrar que tengo talento y que por algo estoy en esta historia, porque mi padre nunca arriesgaría un proyecto de esta magnitud por una hija”, dijo Roberta.

“Lejos de lo que se piensa que puede ser una ayuda, es una responsabilidad, porque la gente juzga y muchas veces eso duele”, apuntó la joven, al señalar que ella ha sabido sobrellevar la situación y entenderla.

Indicó que a pesar de ser hija del productor, no tiene trato especial para nada, por lo que tiene que estar muy atenta a lo que pasa, “además soy la más chica de la producción, pues tan solo tengo 15 años, pero no hay consentidos”.

Aseguró que solo busca hacerse de una carrera sólida en la actuación, por ello sabe que debe de trabajar fuerte y no dejarse guiar por los protagonismos, “no debe haber cabida para eso”.

“La fama no es lo importante, yo busco que conozcan mi trabajo, porque me gusta cantar y actuar”, dijo Roberta Damián, quien en “Like” trabaja al lado Alejandra Müller, Anna Iryama, Mauricio Abad, Carlos Said, Víctor Varona, Santiago Achaga, entre otros.