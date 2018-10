Aeropuerto en Santa Lucia será benéfico para Querétaro: Ruiz

POR JAHAIRA LARA Noticias La cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y el anunció de la construcción de dos pistas en Santa Lucia, es benéfico para el estado, ya que se impulsará el crecimiento del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) y con ello su reconocimiento como internacional; además de que se da oportunidad a retomar el proyecto del tren rápido México- Querétaro.

Lo anterior lo consideró el coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la LIX Legislatura, Mauricio Ruiz Olaes, quien aseguró que para Querétaro se avizora un desarrollo económico mayor una vez que inicie operaciones el aeropuerto en Santa Lucia.

“Beneficia totalmente, Querétaro es uno de los estados más beneficiados con esta toma de decisión porque va a regresar el proyecto de México-Querétaro con el tren rápido y poder hacer un aeropuerto internacional que detone varios proyectos a su alrededor”.

Respecto a la posibilidad de que se traslade la Base Aérea Militar No.

1 –que actualmente opera en Santa Lucia- a Querétaro, el diputado aseguró que aún no está confirmado, pero de ser así es una propuesta viable previamente analizada y por lo cual no se correría ningún riesgo; ya que no afecta, sentenció, que se descentralicen las Fuerzas Armadas.

Comentarios

comments