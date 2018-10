México condena violencia por parte de migrantes

Notimex México. – El gobierno de México rechaza y condena el uso de la violencia física o xenófoba y refrenda que la única vía para ingresar a México es mediante el cumplimiento de las leyes migratorias, dejó claro el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

En un mensaje a medios, indicó que en los hechos violentos ocurridos este domingo en la frontera entre México y Guatemala, los policías mexicanos no portaban armas de fuego “ni siquiera para tener balas de plástico que son consideradas no letales”, mientras que algunos de los agresores sí, además de bombas molotov.

El funcionario federal dio a conocer que México ha compartido información con los gobiernos de Guatemala y Honduras para que los agresores sean detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, y reiteró que en México no se criminaliza la migración no documentada.

“Es por ello que se rechaza los lamentables acontecimientos ocurridos los días 19 y 28 de octubre de 2018, donde violentamente grupos de personas intentaron ingresar a territorio nacional por la frontera sur, concretamente en el Puente Internacional de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a Ciudad Tecún Umán, Guatemala”, expresó.

Navarrete Prida indicó que este día, en el lugar, algunos de los integrantes de la caravana migrante rompieron la reja de entrada a territorio mexicano y agredieron con piedras, petardos, botellas de vidrio y cohetones a personal de migración y a policías federales desarmados.

“La Policía Federal, como lo atestiguan los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y organismos no gubernamentales que estuvieron presentes, no portaba arma alguna, ni siquiera para tener balas de plástico, que son consideradas no letales”, detalló.

El titular de la Secretaría de Gobernación dijo que la instrucción fue clara: “policía desarmada tratando de exhortar a que documentaran su forma de entrada a México de forma pacífica y ordenada, y rechazando absolutamente cualquier intento violento de ingresar al país”.

Refirió que hasta el momento, mil 895 de esos migrantes centroamericanos han sido atendidos y solicitaron refugio, algunos de los cuales han desistido del procedimiento y han decidido voluntariamente regresar a su país de origen.

