LOCALIZAN CUERPO

POR NICASIO MENDOZA Noticias Sobre la carretera Palmillas- Toluca, fue localizado el cuerpo de hombre de entre 20 y 25 años, esto a la altura de la comunidad de Bañe Aculco, en el Estado de México, se presume pudo haber muerto por atropellamiento.

Los hechos se registraron la mañana de ayer, en el kilómetro 121 de la carretera 55, lugar en donde los automovilistas al pasar por el lugar se percataron del cuerpo tirado a la orilla del muro de contención.

De inmediato, dieron parte a la Guardia Policial de la demarcación, y quienes al llegar confirmaron el reporte al localizar el cuerpo de la persona, por lo que procedieron a acordonar el área.

Al llegar el personal pericial, realizaron las diligencias correspondientes y una vez terminadas ordenaron que el cuerpo de la persona, fuera levantado y trasladado al anfiteatro en donde practicarán, la necropsia que marca la ley.

Cabe mencionar que el cadáver quedó en calidad desconocido, ya que en sus vestimentas no se encontró alguna identificación, no obstante se presumió que posiblemente la causa de la muerte pudo haber sido por atropellamiento, no obstante a través de la autopsia de determinará cual fue la razón.

Comentarios

comments