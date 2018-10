Escucha Mauricio Kuri inquietudes de empresarios del Centro Histórico

Noticias Mauricio Kuri González senador por Querétaro, se reunió en un desayuno en el centro de la ciudad con empresarios del Centro Histórico para poder escuchar de viva voz los principales problemas e inquietudes que aquejan a este sector de la población.

“Tengo entendido que la mayoría de ustedes son comerciantes. Les quiero platicar lo que he hecho durante estos dos meses que llevo en el Senado de la República y siempre empiezo con una pregunta: ¿quién de aquí cree que lo que hacen los diputados o senadores realmente no nos pega en nuestras vidas? Todos ustedes tienen empleados y esperan que si les pagan mil pesos, pues que les regresen con su chamba diez mil. Y yo lo que veo es que tenemos las mejores leyes del mundo pero vivimos en un país que no está avanzado”.

Entre las principales inquietudes de los presentes, se habló del tránsito en la autopista México- Querétaro y la saturación de la 57, también se habló en beneficio de los repecos y de la necesidad que existía de recibir más apoyos, de la excesiva tramitología, el mantener un mayor control de calidad de los productos y los procesos en los restaurantes y solicitaron al Senador apoyo para su preparación a través de cursos de capacitación que los mantuviera vigentes y preparados, situación indispensable para la problemática que representa la rotación de personal.

Por su parte Kuri González comentó que como empresarios tenían que tener una total y absoluta inmunidad al fracaso, porque para sacar un negocio adelante tienen que fracasar varias veces.

, Entre otras demandas los empresarios pidieron al Senador los apoyara también con la normatividad de la señalización, ya que por estar en el primer cuadro del centro histórico les cobraban un impuesto, la problemática para los espacios de estacionamiento, el costo del traslado de dominio, y más apoyo a los pequeños empresarios ya que ellos están pagando impuestos y son generadores de empleo.

Por último, Kuri aseveró: “Todos queremos ganar más lana y solo hay dos formas: o produces más o llega más inversión. Por eso es tan importante que la sociedad civil esté unida. Ustedes son empresarios y no hay nada más malo que la incertidumbre y esa es la situación que estamos viviendo desgraciadamente hoy en día en nuestro país”.

Para finalizar la reunión agradeció a los más de cincuenta comerciantes su asistencia y comprometió a realizar otra reunión para seguir escuchando las principales demandas de dicho gremio.

