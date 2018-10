Asesino de la sinagoga acusado de 29 cargos

EFE Washington.- Rob Bowers, quien este sábado mató a once personas e hirió a otras cinco al atacar una sinagoga en Estados Unidos, comparecerá este lunes frente el juez, ante el que deberá responder de los 29 cargos presentados por la Fiscalía y que le puede suponer la pena de muerte.“Bowers comparecerá ante el juez este lunes, 29 de octubre, a las 13.30 hora local (17.30 GMT)”, informó el fiscal federal Scott Brady en una rueda de prensa que tuvo lugar en la ciudad de Pittsburg (Pensilvania), donde tuvieron lugar los hechos.

Brady explicó que el acusado será acusado de 29 cargos en total.“Once cargos por asesinato de personas que estaban ejercitando su derecho a la libertad de credo y once cargos por uso de arma de fuego para cometer asesinato. Todos estos cargos pueden ser castigados con la muerte”, detalló el fiscal. Por el momento, debido a que no había cómplices ni aparente intención de propagar un mensaje específico, la investigación contempla los actos de Bowers como crímenes de odio y no como un caso de terrorismo doméstico.