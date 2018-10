Promueven interés en Ingeniería en Automatización

POR JAHAIRA LARA Noticias Con el objetivo de promover el interés de los estudiantes en las ingenierías, ante el desarrollo industrial generado por la implementación de las tecnologías de la información en sus procesos de producción; universitarios organizan el foro “Automation 4.Q”.

El coordinador de la carrera de Ingeniería en Automatización, José Luis Avendaño Juárez, destacó que a través de esta iniciativa se proyecta difundir los trabajos del programa académico y su campo laboral, poder dotar de herramientas para elegir con mayor facilidad una de las líneas terminales.

Será del 29 al 31 de octubre cuando el foro, organizado por la Rama Estudiantil UAQ del IEEE y la Asociación Mexicana de Mecatrónica, donde una de las actividades es la mesa redonda en la que participará el senado Gilberto Herrera Ruiz para dialogar en torno al avance que ha tenido Automatización en los últimos años.

“Hoy se vive la industria 4.0, una cuarta revolución industrial desde la tecnología: sistemas totalmente automatizados, fábricas inteligentes, información en la nube y robótica colaborativa.

Q es por Querétaro, un estado que se ha visto beneficiado con empresas extranjeras; sin embargo, creemos que también podemos desarrollar productos con alta calidad y competentes”.

Como parte del programa, las asociaciones estudiantiles ISA (Internacional Society of Automation) e IEEE (Instituto of Electrical and Electronics Engineers) darán pláticas especializadas para líneas terminales, en la que egresados compartirán su experiencia en el campo laboral y la aplicación de conocimientos.

“Es un momento pertinente para subirse a un tren de la tecnología en el cual podamos ser partícipes activos y no simplemente quedarnos en las tres revoluciones anteriores; hay que reflexionarlo porque tenemos el capital humano para hacerlo”, expresó Avendaño Juárez.

