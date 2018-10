Aplica Profeco suspensiones en operativo del Día de Muertos

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Ya se han colocado cerca de 14 sellos de suspensión en establecimientos del estado como parte del operativo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el Día de Muertos, informó la delegada de la institución, Dalia Garrido Rubio.

“Ya ha habido algunos sellos de suspensión en algunos establecimientos, ya sea por el tema de comercialización, que no tengan la bascula con la que pesan algún producto de venta que no esté debidamente calibrado o que no tengan los precios a la vista; que cumplan las normas oficiales mexicanas en lo que refiere a los disfraces, que el etiquetado esté adecuadamente”.

Estos establecimientos, dijo, se harán acreedores a multas que podrán ir desde dos mil 500, hasta 250 mil pesos.

Explicó que hasta el momento han revisado “un padrón de más de 300 establecimientos” y los que más incurren en alguna falla son panaderías y flores, por lo que seguirán revisándolos para que tengan un precio justo y a la vista.

“En este momento nosotros estamos trabajando el operativo del Día de Muertos que inició el 17 de octubre y culmina el 02 de noviembre.

Nosotros estaremos revisando las tiendas de disfraces, panaderías, donde venden artículos religiosos, veladoras y, desde luego, las flores”.

Sumado a esto, dijo, estarán haciendo “rondines el día 01 y 02 en las florerías aledañas al panteón y estaremos visitando los panteones para efecto de que todo se esté comercializando de acuerdo a la normatividad y no tengamos ningún abuso, ningún contratiempo en detrimento de los consumidores”.

“Tendremos células itinerantes que estaremos recorriendo todos los panteones de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora; estaremos por ahí teniendo presencia el personal de Profeco, encabezado por su servidora”.

