Ni para qué salir a la calle

POR MIGUEL GALLARDO Noticias Vecinos de la colonia Puesta del Sol aseguran que ya no pueden salir de sus casas, debido a que cada vez son más los asaltos a peatones y robos a negocios que se presentan en el sector.

Aunado a esto, señalan, hay autos abandonados y en desuso que dan mal aspecto, así como peleas callejeras, ya que la Policía Municipal no hace acto de presencia para inhibir estos delitos.

“A mí vinieron a robarme en mi tortillería y los muchachos traían cuchillos; uno tomó el dinero de las ventas y el otro estaba parado en la puerta como vigilando que no viniera nadie”, comentó la encargada del establecimiento.

Mencionó que es un sector que está prácticamente abandonado por las autoridades, lo cual, agregó, es aprovechado por los delincuentes para meterse a los negocios o para asaltar a peatones.

Algunos de los ladrones son adolescentes que llegan de otras colonias, afirmaron.

“Hace un mes aproximadamente se pelearon dos grupos de muchachos y hasta hubo lesionados.

Por eso casi no salimos a las calles, porque no sabemos con qué vamos a encontrarnos de repente”, expresó un habitante de la colonia Puesta del Sol, quien dijo que aunque no ha sido víctima de manera directa sí le ha tocado presenciar robos cerca de su vivienda.

Sobre el enfrentamiento que dejó personas heridas hace unas semanas, argumentaron que esto se originó en una fiesta y que al calor de los tragos fue que se enfrentaron y sacaron armas blancas para pelearse.

Con respecto a los autos abandonados, mencionaron que éstos dan un mal aspecto en la colonia, ya que sus propietarios los dejan en cierto lugar, pero luego ya no les hacen caso hasta que con el tiempo son desvalijados y empeoran la imagen de la colonia

