Recibe Leticia Servín adeudos pendientes en Huimilpan

POR LAURA VALDELAMAR Noticias Leticia Servín Moya, presidenta municipal de Huimilpan, señaló que dentro de los análisis que se han realizado de la anterior administración tienen un pasivo por un monto de un millón y medio de pesos de una obra que ejecutó el constructor y no le fue liquidada, La presidenta huimilpense, señaló que en finanzas de la administración anterior había un adeudo en impuestos, pasivos que no estaban en las observaciones o en los pendientes y lo que resulte y hasta que no se tenga ya el resultado total se podrá dar datos en específico de cómo se recibieron las finanzas municipales.

Refirió Leticia Servín Moya que la administración que encabeza tuvo que contratar un despacho alterno con auditores, debido a que no se les permitió entrar antes de tomar posesión, no hubo una entrega recepción o una transición, sino que hasta el día primero llegamos a la presidencia y entre el trabajo de los directores para arrancar el gobierno les iba a ser imposible revisar, es por ello que tuvimos que contratar a estas personas y ellos en conjunto con los directores nos van a dar el status de la administración.

En cuanto al costo del despacho contratado, la presidenta municipal apuntó que en realidad buscaron algo que no fuera tan costoso para el municipio y si les ayudara a agilizar los pendientes, lo más urgente, “porque también si nos quedamos con esos pendientes, la responsabilidad va a recaer en nosotros”.

“Hoy se cumplen los 15 días para algunos directores y me van a dar a conocer el diagnostico de toda la presidencia, sé que el DIF municipal esta con finanzas sanas ya llevamos uno bien, nos faltan los otros”.

Apuntó que además se lleva a cabo un inventario del equipo de cómputo y mobiliario en general para conocer con qué equipo cuentan.

