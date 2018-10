James Karen fallece a los 94 años

Notimex El actor estadunidense de teatro, cine y televisión James Karen falleció a los 94 años por causas desconocidas en su casa de Los Ángeles, California.

Los papeles más notables de su carrera fueron en las películas “Poltergeist”, “The China syndrome”, “The return of the living dead” y en el final de la serie de televisión “Little house on the prairie”.

En un informe de Hollywood Reporter se destaca la participación del actor en más de 200 producciones audiovisuales, al igual que su frase más icónica: “la gente no conoce mi nombre, pero conoce mi cara porque he hecho mucho maldito trabajo”.

James Karen nació el 28 de noviembre de 1923 en Wilkes–Barre, Pensilvania, donde pasó su infancia en el cine para leer a su padre los subtítulos de las películas mudas.

