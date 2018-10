Gobernadores panistas agradecerán acompañamiento a Enrique Peña Nieto

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que junto a sus colegas del Partido Acción Nacional (PAN) comerá con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para agradecerle, despedirse y “desearle éxito en lo que venga para él del primero de diciembre en adelante”.

Explicó que en esta reunión que se realizará este jueves aprovecharán para definir la fecha exacta en la que vendrá a Querétaro para inaugurar el Nuevo Hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se construyó en el municipio de El Marqués.

“Ya estando comiendo con él, les diré la fecha formal; la tenemos ahorita para el 13 de noviembre, pero ellos la van ajustando (…) todavía no tenemos confirmación formal, de hecho mañana, su servidor, con un grupo de gobernadores del PAN, seis gobernadores si no me equivoco: vamos a comer con el presidente Enrique Peña Nieto en un gesto de agradecimiento en mi caso de tres años de acompañamiento del gobierno de la República con Querétaro y lo harán en el mismo caso mis compañeros”.

El mandatario estatal recordó que el director general del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, ya recorrió el nosocomio y dio el visto bueno, por lo cual ya están listos para la inauguración, pues esta semana terminarán de construir los accesos.

“Nosotros, como gobierno del estado, estamos haciendo los accesos de entrada y salida que no estaban contemplados dentro del proyecto, pero habría que ayudar”.

