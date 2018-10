DIF Estatal preparado en caso del arribo de la Caravana Migrante

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Aún no hay claridad sobre la ruta que tomarán los migrantes centroamericanos, pero si llegan a pasar por Querétaro, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia atenderá a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad que viajen en este grupo, indicó el director general de la institución, Juan Pablo Rangel Contreras.

El funcionario estatal indicó que incluso, aún y cuando actualmente están en punto muy remoto a Querétaro, ya se empezó a ver que están empezando a disgregarse, por lo que actualmente solo hay expectativa y especulación.

“Lo primero que tenemos que definir es saber con precisión si va a pasar por aquí.

Yo he estado en pláticas con todos los miembros de la Comisión que están formando por parte de gobierno del estado y en relación interinstitucional con otras dependencias y hasta este momento no está totalmente comprobado y definido si va a pasar por aquí la Caravana”.

Explicó que en caso de que se confirme la llegada de algún grupo migrante, estarían preparados para apoyarlos y, dijo, lo harían con mucho gusto y cariño, por lo que montarían un albergue en donde podrían disponer de catres, cobijas, colchonetas, comida, agua e instalaciones sanitarias.

“En caso de que la Caravana si pase por aquí; entonces, las instrucciones que nosotros tenemos por parte de la señora Karina Castro de Domínguez y lo que el DIF estatal está preparado, es dentro de lo que ya señaló el gobernador de las alas que hay ahí en las naves dentro del Eco Centro de la Unión Ganadera, seguramente lo que nosotros haríamos, sería tomar una parte de todas esas áreas para montar un albergue y nosotros darle atención, como bien lo mencionas, a niños, a personas con discapacidad o adultos mayores, que son los temas que el DIF estatal atiende de manera directa”.

Finalmente indicó que por el momento tienen descartado apoyar a la caravana con algunos insumos en caso de que no pasen por Querétaro, pues la distancia sería muy amplia como para viajar y entregar los apoyos.

“Hasta lo que yo tengo entendido, es que si no pasa por aquí, no creas que va a pasar a cinco kilómetros, va a pasar por dos o tres estados mucho más lejanos y nosotros no estamos no estamos pensando en trasladarnos allá para llevar algunas otras cosas”.

