COMPAÑÍA ISRAELÍ SE PRESENTARÁ EN CCU

Notimex La compañía de danza cont emporáne a israelí Vertigo, bajo la dirección de su cofundadora Noa Wertheim, ofrecerá la obra coreográfica “White Noise”, que aborda el movimiento y la gravedad, en la Sala Miguel Covarrubias, este 24 y 25 de octubre.

La coreógrafa Wertheim explicó que la pieza coreográfica fue resultado de una investigación que hizo sobre el movimiento, parecidos a los de un bebé, que no requiere de mayor esfuerzo y que son simples.

En entrevista telefónica, la maestra, quien nació en Estados Unidos en 1965, pero creció en Natanya, Israel, comentó que se trata de una obra con movimientos sencillos en el suelo y luego levantarse.

Detalló que se inspiró sobre una persona que se levanta y sube, pero todas esas ejecuciones a cargo de los bailarines son variados, unos rápidos, otros más lentos y todo basado en el tiempo.

También dijo que se apoyó mucho en el concepto de la gravedad, que primero fue dejarse rendir por esta, pero después repentinamente romperla y levantarse.

La destacada coreógrafa, quien ha ganado diversos premios como el de jóvenes coreógrafos del Ministerio de Cultura de Israel en 1998 y el Landau Prize for the Performing Arts en 2003, confesó que la pieza también tiene muchos retos, porque no es nada sencilla.

“Por ejemplo habrá algún bailarín que aviente a otro, pero tiene que caer como un gato, por lo que físicamente es algo muy complejo, y hay otro tema dentro de la misma obra que es lo social”, señaló.

Abundó que se trata del nuevo ruido de la sociedad como el uso del GPS y código de barras, que este último está insertado detrás de los bailarines para identificar que todos somos objetos de una sociedad de consumo.

“El consumo es una de las formas en que somos víctimas de esta sociedad contemporánea o víctimas de la cultura de consumo”, apuntó la coreógrafa Wertheim.

La obra “White Noise” presenta una revisión madura del balance de los mecanismos de poder y control, más que resaltar la complejidad de los extremos: la incesante búsqueda de un momento de calma en la ensordecedora densidad del ruido ambiental.

La compañía de danza contemporánea israelí Vertigo se presentará en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, los días 24 y 25 de octubre, como parte del Festival Vértice.

