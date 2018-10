México es “uno de los países más atractivos para la inversión”: EPN

EFE Guadalajara, Jal.- El presidente Enrique Peña Nieto, dijo hoy que dejará un país con cuatro millones de nuevos empleos y una inversión extranjera directa que rebasará los 200.000 millones de dólares, lo que convierte al suyo en “uno de los países más atractivos del mundo para la inversión”.

Durante su participación en la Cumbre de Negocios- Business Summit que se desarrolla en el estado de Jalisco, el mandatario aseguró que México está “en el top ten de países” que se proyectan en el mundo como lugares idóneos para el desarrollo de proyectos a largo plazo, de acuerdo con Naciones Unidas.

Aceptó que su administración no logró los niveles de desarrollo esperados debido al entorno global, pero la economía mexicana tiene “las condiciones para crecer sostenidamente” pues no hubo un trimestre en el último sexenio “en que no haya habido un crecimiento positivo”.Ante unos más de 1.000 líderes empresariales y políticos, especialistas, académicos y jóvenes emprendedores de México y el mundo reunidos en Jalisco detalló que en su administración se logró una “histórica” inversión extranjera directa que sumó poco más 190.000 millones de dólares.

Refirió que de acuerdo a las proyecciones de la Secretaría (ministerio) de Economía dichos ingresos podrían rebasar los 200.000 millones al término de su administración, el 30 de noviembre.Agregó que en los últimos seis años fueron generados cuatro millones de empleos formales, de los cuales 40 % están enfocados en los jóvenes y “un alto porcentaje” estuvo destinado a mujeres que se incorporan por primera ocasión al mercado laboral.

