Morena tomará medidas sobre actuar de regidores

POR RUBÉN PACHECO Noticias La representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Rocío Rojas, aseguró que su partido tomará decisiones internas sobre la postura de sus regidores en la capital.

Por ello, los invitó para que se acerquen a la dirigencia, a fin de que tengan orientación sobre la postura del partido con relación al caso del panista Enrique Correa.

Esto porque los regidores de este partido votaron a favor de ratificar al expresidente municipal como Secretario de Servicios Públicos, pese a la postura del partido con relación al funcionario por un presunto condicionamiento del voto en las campañas electorales, por lo que exigió su destitución como funcionario de la capital 2018-2021.

“No depende de un estado de ánimo de decir ‘ahora sí, ahora no o mañana a lo mejor sí o pasado a lo mejor no’.

Hemos tenido una batalla jurídico- electoral con este personaje, que no surge de ninguna forma por un sentir de su personalidad, sino sobre hechos ciertos que afectaron a la contienda electoral”.

Por ello reiteró que su partido continúa en la tónica legal que inició contra el hoy Secretario de Servicios Públicos Municipales, aunque los regidores de Morena hayan votado en otro sentido.

Respecto a la postura y determinación sobre los regidores, la representante consideró que la deberá valorar el presidente del partido, quien dará a conocer las medidas a tomar en los próximos días.

“Él debe de tomar las medidas internas, ellos son mis compañeros de partido y, por lo tanto, yo no quisiera pronunciarme antes de que se haga oficialmente.

Lo único que puedo decir, en respuesta a lo que ellos han hecho, es que no supieron cuando el contacto es directo, cuando ellos han visto publicaciones, cuando ellos saben que siempre estoy las 24 horas del día y poder despejar alguna duda”.

Aunque dijo entender la postura, sobre este tema, de parte de los regidores de su partido, pues consideró que algunos intereses surgen a raíz de lo individual.

“Lo único que me queda es invitarlos al diálogo, obviamente con la dirigencia, obviamente con el partido y no hacerlo públicamente, creo que esa parte no es sana, yo no lo voy a hacer.

Entonces estoy abierta a que platiquemos, a que si puedo apoyar con gusto lo haría, eso es personalmente”.

