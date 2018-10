Jesse y Joy harán llamado a votar

Notimex Los hermanos Jesse y Joy, reconocido dueto musical, tienen programados conciertos acústicos en Esados Unidos en los próximos días que se denominarán “Electriza el voto”, durante los cuales harán un llamado a salir a votar en las elecciones de noviembre próximo.

Los músicos, nacidos en este país de padre mexicano y madre estadunidense, harán la invitación a votar con la consigna de que “si no lo haces serás culpable de lo que resulte”.

“Nuestra invitación será a que se registren, a los que ya lo están que voten y no se queden conformes con que nada puede cambiar y que sea escuchada la voz de los latinos en las urnas”, dijo a Notimex Jesse.

“Habiendo cerca de 27 millones de posibles votantes latinos es alarmante que solo haya cerca de 12 millones de registrados y eso debe aumentar, es necesario y urgente”, señaló al tiempo que anotó que cada año un millón de jóvenes son elegibles para registrarse.

“Si no se registran, si no votan, si no se expresan en las urnas terminarían siendo culpables de quien termina quedando.

Es importante que hagan escuchar su voz por ustedes, por ellos, por sus familias y hasta por aquellos que no pueden votar”, sentenció.

