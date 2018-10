ESPECTACULAR PERSECUCIÓN

POR NICASIO MENDOZA No ti cias Después una espec tacular p e r s e c u c i ó n entre policías municipales y huachicoleros en la colonia Vista Hermosa, sobre la carretera estatal 300 y la autopista federal 57 culminó con la detención de tres sujetos y el aseguramiento de un camión tipo Torton, con un tanque tipo salchicha en su interior.

Los hechos se registraron la tarde de ayer, en la calle principal de dicha colonia, al momento que un elemento policiaco se percató que un camión torton caja seca, color rojo, circulaba a exceso de velocidad por lo que procedió a darle alcance para marcarle el alto, sin embargo el operador de la pesada unidad hizo caso omiso.

Fue sobre la estatal 300, donde empezó la persecución y en el kilómetro 158 de la México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México fue alcanzado las autoridades.

En el lugar se realizó la detención de un sujeto identificado como Víctor “N” oriundo del estado de Puebla, el cual fue puesto a disposición así como la pesada unidad la cual tenía en su interior un tanque metálico tipo salchicha, cargando a su máxima capacidad con Gas LP, a la Procuraduría General de la República (PGR).

Cabe mencionar que en la investigación en la colonia en donde comenzó la persecución, se ubicó un auto marca Chevrolet, tipo Corsa, color gris, con dos sujetos en su interior, quienes están relacionados en el mismo hecho, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la PGR.

