REALIZA KARINA MACRO JORNADA DE SALUD PREVENTIVA DEL CÁNCER

Karina Castro de Domínguez inauguró la Exposición Fotográfica “Y no me rindo”, que contiene 117 fotografías y láminas informativas. El Sistema Estatal DIF en coordinación con la Secretaría de Salud, el Seguro Popular y la Asociación Civil Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama (MUCCAM) organizaron una Macro Jornada de Salud para brindar estudios médicos para prevenir el cáncer de mama entre el público en general.

En su mensaje la Sra. Karina Castro de Domínguez, Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, narró su experiencia personal y alentó a las mujeres y hombres a cuidarse, asistir al médico y prevenir enfermedades, sobre todo en este mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama.

“Mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y actualmente hay cientos de mujeres y hombres que luchan contra esta enfermedad, a todos ellos les pido recordar tres palabras ‘NO SE RINDAN´, díganlo todos los días fuerte y claro, porque por más gris que se vea nuestro camino debemos seguir luchando”, declaró la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal.

La Sra.Karina Castro de Domínguez prosiguió invitando a las mujeres a reconstruirse mentalmente y continuar luchando para salir adelante. “Tomada de la mano de cada una de ustedes he encontrado la fortaleza para pararme y compartirles que hoy después de 12 años, estoy bien, me siento contenta y completa; estoy reconstruida y no estoy hablando de la perta física sino de la parte mental, hoy es el momento de que cada una de ustedes se reconstruya, porque no somos cabello, no somos pestañas, ni cejas, no somos senos, somos mujeres, somos guerreras y somos luchadoras”, señaló la Presidenta del DIF Estatal.

Asimismo, la Sra. Karina Castro de Domínguez, expresó su agradecimiento al fotógrafo Demian Chávez, a MUCCAM, Secretaria de Salud y Seguro Popular, por colaborar en esta jornada de salud que representa una manera de sensibilizar a la población sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

“No debemos olvidar jamás a todas aquellas personas que perdieron la batalla contra el cáncer de mama, valientes guerreras y así es como debemos recordarlas con la fortaleza y valentía que nos transmitieron, en honor a ellas está pensado este día con la exposición fotográfica… ‘Y No Me Rindo’ en la que los queretanos, gracias al lente del fotógrafo y amigo Demian Chávez, podrán admirar 117 fotografías y láminas informativas de mujeres y hombres que vivieron en carne propia el dolor de esta enfermedad”, aseguró la titular del DIF Estatal.

En este sentido, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, mencionó que la concientización para la detección temprana del cáncer es prioritaria, así como el apoyo en todos los niveles de gobierno para que se brinde la atención necesaria para prevenir complicaciones y una muestra del compromiso es MUCCAM y DIF Estatal.

“Como gobierno tenemos dos prioridades básicas, la seguridad y la salud, para garantizar que las personas puedan, en un contexto de paz, realizar sus proyectos de vida, trabajar, estudiar, convivir con la familia y desarrollarse plenamente, como sociedad y gobierno no podemos permitir que las enfermedades tratables pongan en riesgo la salud y la vida de la población y el cáncer de mama es uno de esos casos, que además representa un reto y prioridad para las políticas de salud”, dijo el Presidente Municipal.

Por su parte, Luis Juan Ostos Mondragón, Subcoordinador General Médico de Servicios de Salud en el Estado, informó que en México a parir de 2006 el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumor maligno en la mujer.

“En el país, el año 2017 se registraron 5,276 casos nuevos de cáncer de mama y la edad promedio fue de 54 años, en nuestro estado en el 2017 se presentaron 133 defunciones, se diagnosticaron 338 casos nuevos de cáncer de mama y en el 2018 llevamos 215 casos nuevos”, advirtió el médico.

En su oportunidad, María Guadalupe Fosado García, Vicepresidenta del MUCCAM, destacó la importancia del apoyo familiar para superar una enfermedad como el cáncer de mama.

“Gracias al DIF Estatal por este evento, y por la muestra fotográfica, porque vivir en primera persona o ser familiar de alguien que sufre esta dura experiencia es una de las situaciones más dolorosas a las que el ser humano se enfrenta, pero deben recordar que la fortaleza y apoyo son fundamentales para superar esta prueba”, dijo Fosado García.

Durante el evento las autoridades del DIF Estatal, SESEQ, Seguro Popular y MUCCAM, inauguraron la Exposición Fotográfica “Y no me rindo”, y posteriormente realizaron un recorrido al exterior de la Alameda Hidalgo, donde se exponen las fotografías y permanecerán hasta el 27 de noviembre.

Cabe mencionar que durante esta jornada se brindaron servicios a través de los módulos de consulta médica general, toma de presión y glucosa, corte de pelo, entrega de kits para mujeres embarazadas, registro civil, consulta odontológica, área de optometría, citas para mastografías, y unidades móviles para papanicolaou y exploración de mama, entre otras acciones.

En el evento estuvieron presentes: Juan Pablo Rangel Contreras, Director General del Sistema Estatal DIF; Paulina Aguado Romero, Secretaria de Cultura; Lorena Loza Hernández, Directora General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado, Seguro Popular; Arahí Domínguez de Nava, Presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal de Querétaro; Diputada Elsa Méndez Álvarez, Presidenta de la Comisión de la Familia de la LIX Legislatura del Estado; la Diputada Karina Careaga Pineda, Presidenta de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura del Estado; y Roxana Ávalos Vázquez, Presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos; entre otros funcionarios.

