DOS OBRAS POR 40 MDP PARA AMAZCALA

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Obras por cerca de 40 millones de pesos serán realizadas en Amazcala para garantizar la integridad de los habitantes en épocas de lluvias, pues en menos de diez años se ha desbordado el río en tres ocasiones, aseguró el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles.

El alcalde explicó que el inicio de la construcción de estas dos obras, que calificó como prioritarias, se tiene planificada para enero; la primera obra se realizará en el ademe del río en Amazcala, donde se levantarán los hombros y se reforzarán; mientras que la segunda se realizará sobre la carretera estatal 500, donde se construirá un puente de conexión entre Atongo y Alfajayucan.

Además, indicó que cerca de 150 mil pesos en especie serán entregados a 15 familias afectadas por la lluvia en la comunidad, siete con una mayor afectación, a las que se entregarán colchones, electrodomésticos y algunos muebles de sala.

“Ya tenemos el inventario, pero aún no me lo hacen llegar pues había casas donde todavía no se podía entrar”, dijo al explicar que la entrada a estas es por la parte del río.

Señaló que los puntos de riesgo en caso de precipitaciones, solo se tiene contemplada esa comunidad y uno más en Las Lajitas, “un bordo que da mucha lata”, pero que aseguró ya ha sido reforzado con distintas acciones como desagües.

“Ese era sobretodo en la calle principal, encharcamientos sobretodo, pero la calle siempre la levantaba el agua, eso ya está solucionado”, dijo al explicar el caso de Las Lajitas.

Los casos de evacuación, señaló, no serán necesarios en ninguna comunidad, y específicamente en Amazcala, dijo, ya se tienen instaladas costaleras en el río y se ha ofrecido albergue a los afectados por el desbordamiento del río.

Finalmente, ante los señalamientos de que la Universidad Autónoma de Querétaro no fue informada sobre el desfogue del bordo, aseveró que no hubo tal desfogue, sino que debido a la cantidad de agua de lluvia, el bordo se desbordó.

“Mantenemos un nivel 20 centímetros abajo para que cuando llegue el agua sirva de vaso regulador, en esta ocasión cayó tanta agua que los 20 centímetros no fueron suficientes, se desbordó, sale por el vertedor, no es que abriéramos.

Ahorita sí estamos abriendo compuertas, pero controladamente, para volver a bajar esos 20 centímetros, no podemos bajar más porque es el riego de los ejidatarios”, concluyó.

