65 ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO

En la sede del P o d e r Legislativo, la d i p u t a d a A b i g a i l A r r e d o n d o Velázquez, encabezó el evento de Conmemoración del 65 Aniversario de la Promulgación del Derecho al Voto de la Mujer en México, en la que estuvieron presentes mujeres destacadas que han realizado acciones en pro de la mujer, quienes instalaron en una cápsula del tiempo, objetos representativos de la situación actual.

La legisladora, al mencionar a mujeres queretanas que por muchos años han trabajado por cambiar la realidad de Querétaro desde diferentes ámbitos, expresó que de esa lucha, surgió la idea de la cápsula del tiempo, para que, con el paso de los años, se tenga testimonio fehaciente de la época actual y los logros que se han conquistado; además de dejar depositada en ella, una parte de mujeres valiosas, indicó que muchas de ellas han demostrado que no se necesita tener un cargo público para cambiar día a día, la realidad que hoy se tiene.

La diputada Abigail Arredondo mencionó como antecedente del 65 Aniversario de la Promulgación del Derecho al Voto de la Mujer en México, que en 1824 se tiene el registro del primer movimiento pro mujer México, por medio de una carta al Congreso Constituyente; en 1916 se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista por la defensa del voto de la mujer en Yucatán, el cual fue parteaguas no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica; en 1925, en el estado de Chiapas, se dio el reconocimiento del derecho al voto de la mujer que no fue revocado; durante la primera mitad del siglo XX, se negó a nivel nacional el derecho a la mujer para acceder al voto, bajo la justificación de que estaban influenciadas por el clero o por sus esposos; en 1923 surgió el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, logrando que el presidente Lázaro Cárdenas presentara una Iniciativa de Reforma, sin embargo esta no prosperó; posteriormente lograron que el presidente Adolfo Ruiz Cortines presentara en 1952 la iniciativa que por fin reformó los artículos 34 y 115 de la Constitución, promulgada el 17 de octubre de 1953.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia, expresó que esta actividad pretende hacer conciencia del papel fundamental que hoy tienen las mujeres en la democracia, el respeto al voto en el amplio espectro de la ciudadanía, así como los profundos cambios políticos que se han experimentado en 65 años, los cuales no se pueden entender sin el protagonismo, ni el activismo de las mujeres.

Roberto Cabrera indicó que, por acuerdo de la Mesa Directiva de esta Legislatura, se decidió que esta cápsula del tiempo se abrirá transcurridos 35 años, justo en el Centenario de la Promulgación de las reformas Constitucionales que reconocieron el sufragio femenino.

Dijo que durante ese tiempo habrá una semilla depositada que representa el movimiento social que empujaron las generaciones del siglo pasado y que seguramente representarán la persistencia y el fruto de las generaciones venideras.

El legislador indicó que esta cápsula recordará el valor de personas y confía en que, en el año 2053, cuando sea abierta, se tendrá un país con una democracia plena, sustentada en la igualdad y justicia, en donde las demandas de hombres y mujeres sean visibles por igual.

Por su parte, la activista Norma Saeb Camargo, invitó a las mujeres a seguir adelante en su lucha por ganar más espacios y resaltó que las legisladoras tienen una gran responsabilidad para adecuar las leyes al ritmo que se está viviendo; precisó que hay cosas magníficas que hacer en donde se puede dejar huella.

Finalmente, las personalidades que depositaron objetos y notas dentro de la cápsula del tiempo fueron el presidente de las Mesa Directiva, diputado Roberto Cabrera Valencia, las legisladoras integrantes de la LIX Legislatura; Claudia Ivonne Hernández Torres, directora de Radio y Televisión Querétaro; Teresa García Gasca, rectora de la UAQ; Yolanda Elías Calles Cantú, consejera del IEEQ; Roxana de Jesús Ávalos Velázquez, presidenta de la DDHQ; Maribel Luna Mendoza, presidenta de la Organización por un México Incluyente A.C., y Patricia López Núñez, en representación de las mujeres periodistas del estado.

Comentarios

comments