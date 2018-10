Menor sin una pierna sube a la Peña de Bernal

*Fue amputado al enfrentar un problema de cáncer

Por Luis Montes de Oca

Las experiencias personales no necesariamente son nota, pero hay vivencias que son dignas de narrarse, como lo vivido ayer en la Peña de Bernal durante el ascenso para bajar a la Santa Cruz, a fin de llevarla a las fiestas de San Antonio de la Cal.

En verdad que los designios de la Santa Cruz de la Peña de Bernal son inescrutables, por cuestiones de trabajo llegué tarde a la cita con los Escaloneros, para la bajada de la Cruz. Ellos adelantaron el paso en tanto me podía integrar al grupo, pero un dolor en la pierna derecha me impedía poder caminar con más agilidad así que poco a poco en tanto ellos trepaban con facilidad, quien esto escribe esperaba de trecho en trecho para tomar un descanso y mitigar el dolo que ante la dificultad del camino de incrementaba.

Así se dio la subida, un poco antes del Mirador y el malpaso, apenas a media Peña decidí no seguir avanzando y recostarme en aras de recuperar fuerzas para regresar. Dicho y hecho, el sol era inclemente, caía a plomo, ya eran las 13:00 horas, los turistas subían y bajaban no sin dificultad pero satisfechos de sus proezas, platicando lo bello de los paisajes. Unos 10 minutos después al incorporarme vi la menuda imagen de Carlos adelantando a sus parientes, con ganas de “comerse” la Peña, su alegría y esfuerzo fueron un latigazo al orgullo, como un menor sin una pierna va con tanta alegría y fe para agradecer a la Santa Cruz y uno por un dolor venciéndose. Me incorporé para alcanzarlo y captar algunas imágenes. Ahí entre piedras y flores, con el solazo encima platiqué con una de sus tías, quien nos confió que a Carlos le encantaba andar con ellos.

Carlos Daniel Delgado Ochoa, vecino del municipio de Corregidora, supimos entonces en voz de María Juana Medina (la tía), que apenas el 19 de septiembre de este año —meno de un mes— había tenido su segunda cirugía en el hospital Siglo XXI del IMSS.

Explicó que esta segunda cirugía fue para limarle el huesito que le estaba lastimando, pero que la operación fuerte, cuando le amputaron la pierna fue el 19 de septiembre pero de 2017.

Destacó que el cumpleaños de Carlos Daniel es el 20 de septiembre y que un día antes había tenido su cirugía en 2017 y 2018.

También nos contó que la Selección Mexicana de Futbol, cada que tiene un encuentro lo invitan para que los acompañe y que en esta ocasión además del paseo quería dar gracias a la Santa Cruz, pero que llegarían hasta donde él lo decidiera.

El acicate estaba dado y tras ellos reinicié el camino, un pequeño descanso, un tramo, otro tramo y un pequeño descanso. Que dejarle a Carlos Daniel algún presente, una estampa o una medalla de la Santa cruz, pero lo perdí de vista, luego vino la zona de grapas y el ascenso hasta donde alcancé a los Escaloneros que ya traían el Madero Sagrado, incorporándome a la fila para ayudar en algo al descenso.

Llegamos al Calvarito y no vi a Carlos Daniel, vino la Capillita y tampoco lo encontré. Pregunté si lo habían visto y la respuesta fue negativa. Siguieron los rezos, las sahumadas, los cantos y el descenso hasta el descanso y de Carlos Daniel no volví a saber.

Ya con los Escaloneros la charla fue sobre los designios de la Santa cruz, si hubiera llegado temprano seguramente no habría encontrado a este menor, ni conocería parte de su historia, de su coraje y entereza, de su alegría por la vida, de su valor para andar en las laderas con una pierna y sus muletas, delante de su familia, caminando solo, para dar gracias, para divertirse, para vencer un reto más, aún sin una pierna.

Un ejemplo a seguir. Gracias Carlos Daniel por la lección de vida.

