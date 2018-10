En enero iniciarán obras para evitar inundaciones en Amazcala

POR RUBÉN PACHECO Noticias El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, prometió que una vez concluida la temporada de lluvias se iniciarán los trabajos necesarios para evitar que en lo posterior se generen inundaciones en Amazcala, lo cual podría iniciarse en enero.Cabe precisar que esta comunidad es la segunda ocasión que se inunda en menos de cinco meses, por lo que manifestó la necesidad de generar soluciones a largo plazo.

“Tenemos que dar una solución definitiva aquí.

Los hombros del río aquí están muy abajo, las casas están prácticamente pegadas al río, entonces tenemos que hacer andadores a las laterales.

Vamos a tener problemas con las casas que van a quedar abajo, hay que ver cómo se soluciona, pero que por lo pronto el rio no se salga”.

Además prometió la construcción de un puente en la entrada a la comunidad, a fin de que el agua que proviene de la Presa de Rayas, lugar donde nace el Río Querétaro, no afecte a los pobladores.

“Yo me comprometo con Amazcala, nos comprometemos, porque incluso el gobernador ya se comprometió.

No han iniciado la obra por la temporada de lluvia porque no se puede trabajar ahorita, pero una vez bajando la temporada yo me comprometo a arreglar esto”.

Asimismo, lamentó que una persona haya perdido la vida a causa de la imprudencia y el fuerte cauce de la corriente.