RETIRO DE CONCESIONES SI HAY OTRO PARO, ADVIERTE FD

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El gobernador F r a n c i s c o Domíngue z Servién advirtió que si los concesionarios del transporte público vuelven a realizar un paro en el servicio no lo temblará la mano para quitarles las concesiones, además, adelantó que el ajuste a la tarifa del transporte público no llegará a los 15 pesos.

“Lo vuelven a hacer y les voy aplicar todo el peso de la ley ¿Y qué dice la Ley de Movilidad? Lo que ustedes reportaron muy bien, es quitarles la concesión, si lo vuelven a hacer, no me va a temblar la mano para quitar las concesiones”.

El mandatario estatal explicó que no les permitirá que vuelva a suceder lo que ocurrió el miércoles pasados, pues ya existen mesas de trabajo en las cuales se discuten las necesidades de los transportistas.

“Esta decisión unilateral de los concesionarios de hacer un paro parcial sin ni siquiera avisarle a la autoridad; en este caso al Instituto Queretano del Transporte o a su servidor, cuando hemos venido estando en mesas de trabajo en la que siempre estamos dispuestos a dialogar, pero de esas forma no se los vamos a permitir”.

En este contexto recordó que desde la semana pasada él mismo comenzó a revisar la tarifa del transporte público, pero paralelamente los concesionarios se pusieron a presionar un aumento a la tarifa sin ningún estudio que lo sostenga.

“Por eso mi enojo tan grande, porque ellos sabían que estábamos estudiando el análisis de la tarifa, que no es que lo quiera hacer yo; la ley dice que cada dos años se tiene que analizar la tarifa”.

Domínguez Servién indicó que no hay fecha para la presentación de la nueva tarifa del transporte público, pero aclaró que no llegará a los 15 pesos.

“Por supuesto, y desde ahorita lo anuncio, no van a ser 15 pesos; el bolsillo de los usuarios no lo aguanta y en el momento que lo dé a conocer, lo voy a hacer de frente a todos, pero siempre pensando en los usuarios”.

Explicó que lo primordial será el poder adquisitivo de los usuarios; sin embargo, está consciente de los aumentos que se han venido dando en los insumos de los transportistas.

“Estoy consciente que la última vez que se subió la tarifa para ellos fue en 2015 y en enero del 2017 fue el gasolinazo, que subió fuerte la gasolina, el diesel, el gas y no se ha vuelto a autorizar la tarifa”.

En el momento que se anuncié el ajuste a la tarifa, indicó, los concesionarios deberán comprometerse a mejorar las condiciones de los camiones, mejorar la limpieza, mejorar la capacitación y las condiciones laborales de los operadores y, además, deberán contar con 200 camiones nuevos el año que entra.

Sumado a esto, recordó, deberán cumplir con la frecuencia, para que el usuario no tenga que esperar más tiempo del debido.

“Yo ya les había dicho que por ley se tienen que ir cien camiones en enero, porque cumplen 10 años de circulación; se tienen que retirar y saben que se necesitan otros 100 camiones más el año que entra”.

Finalmente recordó que la decisión de a qué empresa comprarán las nuevas unidades, es de ellos, pues lo único que les piden es que se pinten igual que el resto de los camiones.

“En promedio serían mil camiones; 222 son totalmente nuevos; queda claro que 780 todavía no están.

Los camiones nuevos están funcionados”.

Comentarios

comments