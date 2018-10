Alzas de hasta el 80% en la luz: hoteleros

POR RUBÉN PACHECO Noticias El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Carlos Habacuc Ruiz, denunció que los hoteleros han tenido aumentos del 80 por ciento en sus recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Se están teniendo reuniones con la Comisión Reguladora de Energía, se está teniendo reuniones con Hacienda para buscar una solución. La verdad son tarifas que están siendo insostenibles, están teniendo una gran problemática, sobre todo donde hemos determinado más en el ramo hotelero”.

Pese a los aumentos, el presidente de la Canaco descartó que los hoteleros vayan a buscar ampararse, pero sí buscarán mecanismos para que en los meses sucesivos no continúe los aumentos. “Aquí en Querétaro no ha habido amparos, a nivel nacional sí, pero el hecho de ampararse es simplemente aplazar el tema, o sea van a tener que pagar.

Aquí lo que queremos es irnos más arriba a buscar una solución por parte de las autoridades a que haya ya una baja en las tarifas y un cambio en esta fórmula que se está usando para determinar las tarifas”. Ante los acercamientos que han realizado a través de la Concanaco, la respuesta ha sido que los precios dependen de la fórmula relacionada con los precios de los hidrocarburos y otros factores.

Y es que se trata de aumentos que llegan al 80 por ciento, comparado con el año anterior, lo cual ha sido sensible al sector hotelero; aunque precisó que aún no se han visto en la necesidad de aumentar las tarifas a sus clientes. “Hasta el momento los hoteleros y todo el gremio ha aguantado, ha podido absorber y no se ha generado en un aumento, digamos en tarifas de hoteles en este caso; pero sí es algo que se tiene que solucionar porque si no va a haber una afectación muy sustancial”.

