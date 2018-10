Kushner evadió impuestos por años: NYT

Nueva York. – Jared Kushner, yerno y mano derecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió impuestos federales sobre la renta por años, de acuerdo con una investigación del diario The New York Times.

Según documentos confidenciales revisados por el periódico, Jared Kushner, el yerno y consejero del presidente Trump, probablemente pagó poco o ningún impuesto sobre la renta de 2009 a 2016.

Es el marido de Ivanka, la hija más conocida de Donald Trump, y tuvo una gran influencia en la campaña de su suegro, incluidas la estrategia digital y la contratación de personas para puestos importantes. Jared Kushner nació y creció en Livingston, Nueva Jersey, con dos hermanas y un hermano.

Sus abuelos escaparon de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y llegaron a Estados Unidos en 1949 y su padre Charles hizo su fortuna como magnate de bienes raíces en Nueva Jersey. Durante la última década, la compañía familiar de Jared Kushner ha gastado miles de millones de dólares en la compra de bienes raíces.

Sus inversiones en acciones personales se han disparado. Su patrimonio neto se ha quintuplicado a casi 324 millones de dólares.

Y, sin embargo, durante varios años consecutivos, Kushner, el yerno del presidente Trump y un asesor principal de la Casa Blanca, parece no haber pagado casi ningún impuesto federal sobre la renta, de acuerdo con los documentos financieros confidenciales revisados por The New York Times

