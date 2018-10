HELLOSEAHORSE! VIENE A QUERÉTARO

POR ÓSCAR ÁNGELES Noticias La banda de rock mexicana Hello Seahorse!, cumple con su promesa y se presentará en Querétaro el próximo 10 de Noviembre durante el Festival Errante que se llevará acabo en el Lienzo Charro Hermanos Ramírez.

Su última presentación fue varios años atrás en un establecimiento ubicado sobre la calle de Tecnológico, en la que entonaron melodías de su álbum Arunima, del cual destacan los sencillos, La Flotadera, No es que no te quiera, No te vayas al bosque y Para Mí.

Como parte de la promoción de sus nuevos sencillos, la agrupación mexicana se ha presentado en diferentes estados de la republica, presentando uno a uno en diferentes conciertos sus nuevas creaciones, entre ellas, Son y Dónde estabas (Azul) de los cuales la vocalista Denisse Gutiérrez se refirió que en esta ocasión hablará desde un lugar más luminoso y positivo, en contraste con lo que ha hecho antes desde el mal de amores.

“Hay una canción del disco de Arunima, una de las pocas que he escrito desde un lugar más luminoso, se llama Frontera en ella veo cómo la gente reacciona ante ella en vivo y es padrísimo porque habla desde un lado amable y amoroso.

Estamos buscando hablar desde otros lugares para el nuevo disco porque también nosotros lo necesitamos”.

Con 7 discos, EP, y en proceso de un nuevo álbum, la banda ha celebrado más de 10 años sobre el escenario, con el que conmemoraron con un disco especial para el público, el cual se grabo durante su concierto de aniversario, en el se puede escuchar las nuevas versiones de sus sencillos, como la emblemática canción Bestia y el simpático Oso Polar.

Una de las razones por las que Hello, ha destacado entre el publico durante todos estos años, fue por la evolución tanto de su carrera como musicalmente, así se puede apreciar en cada disco que liberan, desde Hoy a las Ocho, pasando por Lejos, no tan lejos, hasta llegar al EP en la que se aprecian los sencillos Animal, Alicia y Entretanto.

Como lo ha repetido la banda en diferentes entrevistas, las circunstancias que les rodean afectan mucho la dirección de su música y el proceso de composición, así como se refirió Denisse de su nuevo sencillo, en el cual desea establecer con el público mensajes positivos llenos de amor.

Con la promesa de que será una presentación especial para los queretanos, la agrupación estaría tocando principalmente sus populares éxitos y presentará también sus más recientes sencillos.

Al festival Errante, también se presentarán las bandas Kinky, La Garfield, Camilo Séptimo y una banda sorpresa que no se ha confirmado hasta el momento.

Los boletos estarán disponibles por el intermediario Eticket

Comentarios

comments