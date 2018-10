NO SE TOLERARÁN AFECTACIONES A LOS USUARIOS DE QROBÚS: FD

POR DIEGO A.

RIVERA NoticiasEl gobernador F r a n c i s c o D o m í n g u e z Servién le advirtió a los concesionarios del transporte público que no tolerará se use la afectación a los usuarios como moneda de cambio en las negociaciones que mantienen.

En un video difundido en sus redes sociales señaló que las diferencias se deben superar a través del diálogo, pues el único camino posible es la aplicación estricta de la ley.

“A los concesionarios les reitero: Mi gobierno no tolerará que se pretenda utilizar la afectación a los usuarios, como moneda de cambio en la mesa de negociaciones.

Querétaro es un estado de paz y de estado de derecho.

Aquí convivimos, aquí dialogamos y superamos nuestras diferencias.

Ese es el único camino para encontrar acuerdos en beneficio de la ciudadanía”.

El mandatario estatal se refirió al paro parcial en el servicio del transporte público que se registró la noche de este miércoles, lo cual definió como “una falta de servicio por parte de la empresa Qrobús en varias rutas del sistema de transporte público”.

Ante esta situación, dijo, desde el primer minuto instruyó establecer una comunicación inmediata con los concesionarios para restaurar el servicio.

“Como medida inmediata, se brindó servicio gratuito por medio de unidades de transporte de personal y taxis, en las zonas de mayor concurrencia”.

Sumado a esto, dijo, las redes sociales del Instituto Queretano Del Transporte y su call center han brindado servicio permanente, informando en sus cuentas y canales oficiales.

“Así mismo, instruí al titular de la Usebeq Gobierno de Querétaro implementar medidas para ajustar el horario de acceso a las escuelas hoy por la mañana, ampliando tiempos de tolerancia”.

Finalmente confirmó que el servicio inició con normalidad desde los primeros minutos del día de este jueves.

“Reconozco puntualmente la voluntad de cooperación de las y los ciudadanos, ante estas afectaciones al servicio de transporte público.

Su paciencia y su colaboración nos fortalece como sociedad”.

