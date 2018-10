Gobierno no será cómplice de chantajes: JMGT

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Si la reducción en el servicio del transporte público está relacionada con la petición de concretar un aumento al costo del pasaje, se trataría de una pésima decisión, aseguró el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, quien advirtió que gobierno del estado no será cómplice de chantajes.

“El Gobierno del Estado no permite ningún tipo de chantajes, mucho menos será cómplice de ninguna petición en particular. El servicio es público porque garantiza un derecho de los ciudadanos (… ) Si ese fuera el motivo (subir la tarifa) pues fue una pésima decisión, pues Gobierno del Estado no permite chantajes y menos cuando la ciudadanía está afectada”.

Al cuestionarlo sobre si quitarían concesiones, solo respondió que dependiendo de las acciones realizadas, se tomarán las medidas consecuentes. Granados Torres indicó que en la administración estatal siempre es un objetivo primario la defensa de los ciudadanos y, por eso, si es necesario que se aplique la ley, se va a aplicar, porque tanto la actividad empresarial como la pública están reguladas.

Recordó que hay muchos mecanismos en la ley, en la cual la autoridad tiene la facultad de concesionar un servicio público como este, pero también cuenta con instrumentos legales que están siendo valorados.

Y aunque, aclaró, cualquier litigio implica un costo de orden social, no pueden permitir que los ciudadanos no cuenten con la certeza de que su movilidad se realizará por MovilQroBús.

El funcionario estatal explicó que en las mesas de diálogo con transportistas en estos momentos están revisando otras peticiones, pues ante lo ocurrido, por instrucciones del gobernador, Francisco Domínguez Servién, establecieron comunicación permanente con el Consejo Directivo de la empresa QroBús; es decir, se les llamó a que hubiese madurez en la toma de decisiones y gracias a eso se retomó el servicio dentro de los parámetros usuales.

En este diálogo, indicó, se estableció un compromiso de que se mantenga el servicio como lo conocemos, independientemente de las mejoras pendientes.

Al preguntarle sobre que ocurrió este miércoles, señaló que hay personas con una tutela sobre ciertos operadores y eso provocó una afectación seria a los usuarios, por eso ahora existe un compromiso de que esto no volverá a suceder, pues el único afectado es la ciudadanía.

Finalmente reiteró que los municipios y unidades de la iniciativa privada participaron en apoyo a la gente que necesitaba el servicio del transporte.

Comentarios

comments