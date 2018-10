Debe IQT informar qué ocurre: Hugo Cabrera

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado Hugo Cabrera Ruiz señaló que el Instituto Queretano del Transporte debe informar a los diputados que ésta pasando con el transporte.

La bancada del PRI se mantendrá atenta en la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito para ver qué soluciones se ofrecen a los usuarios de este servicio.

Luego del paro de transportistas el legislador del tricolor expresó antes de pensar en un eventual retiro de concesiones, hay que esperar el resultado de las negociaciones entre concesionarios y autoridades del IQT, ya que no puede saber si esa es la mejor opción, a este momento no tiene un juicio de valor.

Dijo que como representantes populares se mantienen atentos, pero es algo que está en el Ejecutivo del Estado a través del IQT resolverlo, son ellos quienes de manera cuidadosa y responsable deberán encontrar las mejores soluciones.

Indicó que en cualquier ciudad del país el tema del transporte público siempre está latente, y se tiene que tener una enorme concertación con los concesionarios y usuarios para que el servicio opere adecuadamente.

En Querétaro la población está irritada, pareciera que el transporte no está funcionando porque no siempre sirve la tarjeta o a veces el operador no la acepta.

