No intervendrá dirección de la FCA en el caso de fraude

POR JAHAIRA LARA Noticias Luego de que estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro denunciarán a un trabajador de la institución por supuesto fraude; Martín Vivanco Vargas, director de la unidad académica, declaró que al ser un problema entre particulares, no se intervendrá en los procesos.

En entrevista, el académico se dijo respetuoso de los procesos legales y las instancias a cargo del caso, ya que al ser un problema entre particulares la dirección de la unidad no es la autoridad competente para la resolución del conflicto “La administración no tiene nada que ver y menos la dirección de la Facultad, es un acto entre particulares y se tiene que resolver en las instancias correspondientes de acuerdo a los lineamientos que dicte la Fiscalía (…) Debemos ser respetuosos de instancias legales, no soy autoridad competente para actuar”.

Lo anterior lo destacó el director, al recordar que los estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura en Economía contrataron los servicios particulares que el trabajador de la UAQ –no adscrito a la Facultad- les ofrecía para organizar su fiesta de graduación; sin embargo, según lo denunciado por los estudiantes, fueron defraudados.

A pesar de que este grupo de universitarios buscó la ayuda de la Secretaría Académica y la Dirección de la unidad académica, Vivanco Vargas destacó que se les exhortó a acudir a la Fiscalía General del Estado para iniciar la carpeta de investigación correspondiente; “la única asesoría que se les dio es que acudieran a las instancias legales”, dijo.

