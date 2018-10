Dove Cameron será Cher en la nueva versión de Clueless

Agencias Dove Cameron ha sido elegida para interpretar a Cher Horowitz en la nueva versión de Clueless…

El representante de Cameron confirmó la noticia.

Se trata de un musical de Broadway titulado Clueless: The Musical, que cuenta además con la guionista original de la película, Amy Heckerling, escribiendo la obra.

Kristin Hanggi de Rock of Ages, dirigirá y Kelly Devine de Come From Away será la coreógrafa.

Cameron ya tiene una gran cantidad de grandes espectáculos en su haber, incluyendo Liv & Maddie de Disney, Agentes de S.H.I.E.L.D.

, Descendants y Marvel Rising: Initiation.

La actriz y cantante incluso grabó el tema musical de Marvel Rising.

La estrella de Disney Channel ganó un Daytime Emmy diurno en 2018 como Mejor Actriz en un Programa Infantil, Preescolar o Educativo e Informativo por su papel en Liv y Maddie.

Cameron interpreta a Liv y Maddie en el show.

La cantante ya ha actuado en una especie de musical de Broadway.

Cameron interpretó a Amber Von Tussle en la versión televisiva de 2016 de Hairspray Live! Cameron insinuó su nuevo papel en la producción del musical fuera de Broadway.

Publicó un selfie en Instagram el lunes que mostraba que llevaba un vestido elegante con ropa esparcida por su habitación.

Ella lo tituló: “Recibí una llamada telefónica y ahora, de repente, estoy empaquetando toda mi vida en cajas.

Nos vemos el año que viene”.

Según el sitio web del musical, la obra tendrá una duración limitada del 20 de noviembre al 1 de enero.

