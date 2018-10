Vaciaron su cuenta en la que tenía 400 mil pesos, denuncia

POR SERGIO HERNÁNDEZ Noticias En un drama se ha convertido, el caso de la señora María del Carmen Piña Rodríguez que es jubilada: quiso retirar de su cuenta bancaria en Banorte, se dio cuenta que no tenía los 400 mil pesos que le habían depositado.

Su hijo Rubén Soto explicó: nos percatamos de este fraude toda vez que realizamos pagos que no procedieron, al hacer una reclamación directa a la institución bancaria nos responde vía mensaje que su reclamación es improcedente y que no se hacen responsables por el dinero que se encontraba en la cuenta.

Por tal motivo, agregó se acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (Condusef ) delegación Querétaro, interponiendo un denuncia en contra Banorte, con número de expediente 2018/220/19530 y número de oficio sub delegación Querétaro 2163/2018.

“En una audiencia ante la Condusef les entrega documentación que indica que entregaron una tarjeta de débito en la sucursal de Plaza Bulevares por parte del asesor bancario Rodolfo Fraile Medina recibiendo como identificación una foto copia supuestamente del INE de la titular de la cuenta misma que no es visible en su fotografía y al momento de firmar por parte de la persona que solicita la tarjeta no coincide con la firma del INE de la titular y lo mismo sucede al momento de realizar retiros en ventanilla la rúbrica no coincide con la del INE”.

Entonces, agregó, nos queda claro que “el robo está desde el asesor bancario que es el que entrega la tarjeta que son los que tiene el poder de nuestras cuentas y después el de la ventanilla que entrega dinero sin el INE original” Finalmente dijo que cuentan con todo el apoyo de la Condusef a quien se les hizo una burla las pruebas presentadas por el banco aún cuando sus representantes legales no tenían conocimiento de ellas ya que en sus resolutivos indica que se entregó la tarjeta inicial misma que aún está en poder de los afectados.

