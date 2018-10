Planean dos bordos para evitar nuevas inundaciones

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El gobernador Francisco Domínguez Servién pidió el apoyo de la federación para poder construir dos bordos de contención que ayudarían a evitar inundaciones en la zona de Jurica y Juriquilla El mandatario estatal indicó que ya funcionó muy bien el haber dragado el dren El Arenal y una parte del Río Querétaro, pero se debe sumar infraestructura de contención para el 2019.

“Yo tengo la propuesta de dos presas o bordos de retención, no voy a decir los lugares porque luego me calientan la tierra, porque hay que comprarlas, pero son dos bordos de retención para que no se nos inunde Jurica, Juriquilla, todo lo que está alrededor del dren El Arenal y que tienen un costo de más de 60 millones de pesos”. Respecto a la presa El Salto indicó “que ya está prácticamente por terminarse y ya con eso quedaría”.

Para atender estas demandas, indicó que ya le planteó esto a la actual administración federal. NAVA Finalmente se refirió a los funcionarios estatales que renunciaron para integrarse a la administración municipal, ante lo cual señaló que fueron once personas, quienes se venían desempeñando en la Oficina de la Gubernatura, la Sedesoq y la Sedesu.

