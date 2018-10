Compromete Nava pista de tartán para CDC Reforma Lomas

POR MANUEL PAREDÓN Noticias En su apuesta por el deporte para mejorar la calidad de vida de los queretanos, el Presidente Municipal Luis Bernardo Nava Guerrero comprometió pista de tartán para el Centro de Desarrollo Comunitario Reforma Lomas.

El alcalde capitalino acompañó al gobernador Francisco Domínguez Servién en la entrega de importantes obras en el complejo deportivo y reconocimientos a medallistas de la Paralimpiada Nacional.

En su intervención, el presidente municipal expresó que siempre un deportista llega con la mentalidad de echar todo en la justa y si un atleta entrega el 100, ustedes, medallistas lo han puesto todo para salir adelante Por ello, son ejemplo de trabajo, de dedicación y los queretanos, atletas o no, tienen mucho que aprender de ellos Compartió que para él no hay personas con discapacidad y ésta, depende del entorno que la sociedad que pone obstáculos o no, de los espacios en los que se mueven, las oportunidades que hay o no.

Esa responsabilidad, indicó, se tiene que asumir como responsabilidad municipal y generar las condiciones para la inclusión de todas las personas de la sociedad.

Explicó que se trata de dar oportunidades a toda la gente que necesita trabajar por lo que se tiene la responsabilidad de impulsar nuevos empleos, si la gente tiene el derecho a la salud, no basta con decir ahí hay un hospital sino acercarle las posibilidades para que puedan ir y además que haya servicios de calidad.

Tenemos que ver lo que la gente necesita realmente para ejercer sus derechos y eso es calidad de vida y como gobierno, es nuestra responsabilidad, resumió.

Dijo que el deporte también es un derecho y resulta importantísimo para las personas, porque es salud, sentido de comunidad, esfuerzo, trabajo en equipo por lo que habría que crear esas posibilidades.

Por eso, acentuó, es tan importante la cancha y los espacios que entregamos aquí junto con el gobernador Francisco Domínguez y con la participación del municipio.

Al mismo tiempo, el presidente municipal refrendó todo su apoyo al mandatario estatal para seguir trabajando juntos en esta tarea y seguir su ejemplo en apostarle al deporte.

“A Querétaro lo hacemos todos, ustedes con su esfuerzo y ejemplo, por eso impulsándolos y apoyándolos vamos a ser la mejor ciudad para vivir”.

