NO SEREMOS COMPARSA DE NADIE: DIPUTADOS DEL PRI

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Al dar a conocer la agenda legislativa de la bancada del PRI, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz dijo que estará sustentada en cuatro ejes: seguridad y paz; combate a la corrupción; igualdad y atención a grupos vulnerables; así como desarrollo sustentable y medio ambiente; al tiempo que señaló que como tercera fuerza política en el Congreso local el PRI no será un cheque en blanco ni comparsa de nada ni de nadie.

Acompañado de las diputadas que integran la bancada del tricolor, Abigail Arredondo Ramos, Karina Careaga Pineda y María Guadalupe Cárdenas Pineda, el legislador señaló en rueda de prensa que más allá de lo cuantitativo, el PRI rescatará su experiencia y será una oposición razonable y con identidad propia.

Detalló que la agenda legislativa es un documento enunciativo, no limitativo, no será una camisa de fuerza que no pueda modificarse para que los diputados de su bancada puedan tener voz en las diferentes facetas de la actividad legislativa.

Rescata y representa el sentir de los queretanos de todas las zonas del estado.

Al explicar cada uno de los ejes de la agenda dijo que en materia de seguridad y paz se pretende revisar la Ley de Seguridad para el estado de Querétaro, a fin de que cumpla estándares internacionales, ya que la entidad además de ser referente en el país tiene que ser referente más allá de nuestras fronteras.

También se pretende consolidar el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, mediante un análisis de la Fiscalía el Estado.

En el combate a la corrupción estarán muy atentes del presupuesto participativo para hacer que la percepción que se tenga en Querétaro sea de certidumbre, se revisará la Ley de Mejora regulatoria para armonizarla en los términos de la Ley General; además de la creación del Sistema de Evaluación y seguimiento a las leyes para revisar su impacto.

En el eje de Igualdad y Atención a Grupos Vulnerables, se buscará elevar el concepto de igualdad sustantiva y atención a grupos vulnerables.

Actualizar la Ley de Igualdad Sustantiva; armonizar el marco normativo en materia de justicia y derechos humanos; y desarrollar leyes que permitan a los jóvenes alcanzar su pleno potencial.

El cuarto eje, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, buscará otorgar a la autoridad atribuciones para que garantice el ejercicio de todos los derechos de la persona y se pueda rescatar espacios públicos seguros.

Y fortalecer el marco jurídico que rige temas vinculados al agua que es un recurso público estratégico.

Comentarios

comments