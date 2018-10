Inaugurará EPN el 15 de noviembre el nuevo Hospital-IMSS

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El presidente de la República, Enrique Peña Nieto visitará Querétaro para inaugurar el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de El Marqués, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien indicó que esta es una buena noticia para los derechohabientes de dicha institución.

“Tenemos hasta ahorita noticias que vendría el 15 de noviembre a inaugura precisamente el Hospital del Seguro Social (IMSS) en El Marqués. Ahorita el dato que nos dan es que es el hospital del Seguro Social más grande del país”.

En el caso de gobierno del estado, explicó que ya está lista la inversión de 778 millones de pesos para la construcción el nuevo Hospital General de Querétaro, por lo que esperan en próximos días ya esté definida la constructora que edifique estas nuevas instalaciones.

“La licitación está en curso, yo espero que haya ganador en estos 15 días, máximo tres semanas y al día siguiente se tiene que empezar el Hospital General”.

Explicó que para dar a conocer los detalles de este proyecto no va a poner la primera piedra, porque no eso no dice mucho, “pero como ya hay ganador y ya estará empezada la obra, (vamos a explicar) como va a ser el proyecto, de que tamaño, como va a quedar”.

