ENTENDER LO QUE PASA EN EL MUNDO PARA ENTENDER A MÉXICO. SCHETTINO

POR LAURA VALDELAMAR Noticias El senador Mauricio Kuri González, presentó al doctor M a c a r i o S c h e t t i n o , quien impartió la conferencia titulada “Situación Política y Económica de México”, acto que tuvo lugar en el Club de Industriales, en donde estuvieron presentes más de 450 personas de colegios y cámaras.

Ante los representantes de cúpulas empresariales y colegios, el senador Mauricio Kuri agradeció a nombre propio y de su compañera de fórmula en el Senado Guadalupe Murguía, al doctor Schettino su presencia, y la asistencia de los representantes de los diversos sectores empresariales a quienes les comentó cómo había surgido la idea de contar con el conferencista.

“La idea de esta conferencia surgió porque el ingeniero Franco un día me comentó a ver cuándo viene una persona a darnos una plática para ver cómo está la cuestión económica, social y política del país con los cambios tan fuertes que vivimos a partir del primero de julio, y le comenté a mi compañera senadora Josefina Vázquez Mota, que si me podía recomendar a alguien y ella me recomendó al doctor Macario, y cuando le platico a mi hermano que va a venir el doctor Schettino me dice: acuérdate que él es de Orizaba, resulta que su mamá algunas veces nos subía a su coche y nos llevaba a la escuela y eso fue hace cerca de cuarenta y un años”.

Asimismo destacó que su llegada al Senado ha sido algo totalmente nuevo y este país no lo va a cambiar nadie, más que la sociedad, “el país tiene muchísimos problemas y estoy convencido que solamente la ciudadanía estaba convencido de que solamente la ciudadanía y las instituciones tienen la fuerza suficiente para cambiar a este gran país”.

En su conferencia el doctor Macario Schettino, disertó sobre la situación económica de México y la proyección del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la transformación que ha sufrido el país a lo largo de los años y la forma de la toma de decisiones a través de los sistemas intuitivo y lógico, “le sigue un proceso guiado por nuestras emociones o sentimentalismos y estamos viviendo como un momento de miedo, irracional y anticientífico, en el cual estamos cerrando fronteras, cerrando economías y creando islas”.

Así como de las grandes transformaciones como la tecnología que comprende la energía y las Tics; la economía, a través de la multipolaridad y la automatización y la política que es la polarización y ante-globalización.

“Para entender lo qué pasa en México hay que entender lo qué pasa en el mundo”.

Apunto el ponente sobre las economías en los diversos países como España, Brasil, Estados Unidos y Dinamarca, comparados con los de México, además de que México es el de mayor productividad pero no el de mayor venta, asimismo disertó sobre la pobreza extrema alrededor del mundo.

Otros de los temas fue la automatización, la cual no genera desempleo, sino reducción de tiempo, la transformación tecnológica, la desigualdad entre quienes ganan menos de 200 pesos diarios y los que ganan más de 200 pesos, siendo únicamente el 15 por ciento de la población quienes tienen más de 200 pesos diarios y pueden comprar.

“El problema importante en nuestro país, personas que tienen ingresos inferiores a 200 pesos al día, si se vive, el asunto que no se vive muy cómodo.

No se vive muy seguro, persona que tienen ingresos por 200 pesos diarios si sufre enfermedad, accidente, desastre natural se va a la miseria es lo que tenemos que resolver.

Se entiende por qué la economía mexicana no funciona, solo el 15 por ciento de los mexicanos tiene ingresos de más de 200 pesos diarios, compran con 200 pesos diarios puedes vivir pero no puedes comprar mucho, el mercado interno de México existe con solo ese 15 por ciento de la población y eso no se resuelve ni con aranceles, ni con subsidios, lo que necesitamos que las personad ganen más, lo que nos permitiría tener un mercado interno decente”.

Disertó sobre la transformación social, la crisis financiera de 2008, la democracia liberal y la democracia iliberal, así como de la política del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que dijo que el país pasó por un proceso de restauración, por lo que los mexicanos decidieron darle el triunfo con un 53 por ciento, con 30 millones de votos, siendo la mayoría de los mexicanos convencidos de que México estaba en su peor momento de la historia.

Por lo que preguntó: ¿de verdad estábamos en el peor momento? Y dio a conocer el crecimiento que tuvo México en los últimos 35 años y la inflación del 6 por ciento.

Apuntó el doctor Macario Schettino que México estaba peor en dos temas, seguridad y corrupción, ya que en seguridad solo se destina el 1.

4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y se requieren policías bien pagados, con herramientas para que puedan desempeñar su trabajo.

Refirió que la economía no ha dejado de crecer, y se crece al 2 por ciento anual y en 10 años, México será la séptima economía mundial.

Para finalizar su intervención el doctor Macario Schettino dijo: “hay que abrazar la incertidumbre, no se eligen los momentos, sino la actitud frente a ellos”.

