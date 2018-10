Con huellas de violencia fue localizado un hombre en San P. Peñuelas

No ti cias Ma c a b r o hallazgo hizo ayer por la tarde la P o l i c í a Municipal al encontrar en su domicilio, sin vida, con huellas de violencia y en estado de descomposición a un adulto, en la colonia Laderas de San Pedrito Peñuelas, en la capital queretana.

Con base en información recabada en el lugar se conoció que tras las primeras indagatorias se está considerado el robo como una línea de investigación a seguir pues se detectaron evidentes huellas de saqueo en el domicilio donde se dio el hallazgo.

El descubrimiento se dio luego de que se diera un reporte al número de emergencias 911, por parte de un vecino de la avenida Platón, en el sentido de que en un inmueble colindante se percibía un olor putrefacto y aunado a ello al propietario ya tenían varios días que no lo veían.

Elementos de la Guardia Municipal acudieron a tomar conocimiento y al ingresar al inmueble confirmaron dicho reporte; la policía informó que paramédicos corroboraron que la persona, de quien se estima contaba con una edad de entre 60 y 66 años, ya no presentaba signos vitales.

Ante ello, el inmueble fue resguardado por policías municipales dándose intervención a la Policía de Investigación del Delito y a peritos de la Dirección de Servicios Periciales.

Durante varias horas un grupo interdisciplinario de peritos trabajó en el inmueble recabando indicios que pudieran ser útiles para el esclarecimiento del homicidio.

Después de varias horas, al concluir su labor en el lugar, el cuerpo sin vida fue trasladado al anfiteatro del Médico Forense para la necropsia de ley en tanto continúan las indagatorias para el esclarecimiento del caso.

Comentarios

comments