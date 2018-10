Antorchistas festejarán 27 años aquí

POR RUBÉN PACHECO Noticias El próximo 11 de noviembre la organización Antorcha Campesina festejará su 27 aniversario, para lo cual se prevé la visita de su dirigente nacional, Aquiles Córdova Morán.

Se trata de 27 años de haberse fundado esta organización en Querétaro, aunque a nivel nacional cumple 45 años de existencia, motivo por el cual está confirmada la visita del dirigente nacional.

De acuerdo con el dirigente local, Jerónimo Gurrola Grave, los festejos contemplan actividades culturales desde las 8 de la mañana en el Estadio Municipal.

En ese sentido, el activista consideró importante realizar el festejo con los afiliados a la organización, pues aseguró que en sus 27 años han tenido logros importantes en la entidad.

“A pesar del desarrollo económico que existe en el estado, de todas maneras siguen viviendo en la marginación y en la pobreza, con muchas carencias muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver en materia de agua potable, de caminos, educación y de salud”.

Por ello agregó que el objetivo de reunirse en un festejo masivo es hacer un balance de los logros y lo que falta por avanzar como organización.

“Si bien es cierto que ha habido avances y que ha habido logros importantes, también es cierto que hay muchas cosas que quedan pendientes con nuestros compañeros, pero además con la población queretana en general”.

Por ello fue enfático en señalar que el enemigo de Antorcha es la pobreza existente en todos los municipios de la entidad.

Asimismo, con motivo del cambio de gobierno, Gurrola Grave destacó que sólo se ha reunido con dos presidentes municipales para tratar el enfoque de gobierno.

En ese sentido, tras las declaraciones del presidente electo de México, donde anunció que se eliminarán a los intermediarios para hacer llegar los apoyos, como Antorcha Campesina; el dirigente precisó que ellos no manejan recursos y que por tanto no les perjudicará y no les “queda el saco”.

“Nosotros no recibimos dinero, el dinero lo debe gastar el gobierno, como está sucediendo ahorita con el tema de la vivienda; cómo llega la vivienda a las familias, a través de Sedatu, quien ejerce el dinero es Sedatu y Conapo que son dependencias del gobierno federal”.

