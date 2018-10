Todo un desastre halló nuevo edil en Pedro Escobedo

POR SERGIO HERNÁNDEZ Noticias Un desastre: aviadores, contratos leoninos, desorganización administrativa, obras pagadas y no ejecutadas, cero atenciones a la ciudadanía, así dibujó la situación de Pedro Escobedo, el edil Amarildo Bárcenas.

Y puntualiza: si Beatriz León incurrió en responsabilidades, se le sancionara “no me temblará la mano”, afirma.

Sostuvo que en estos tres años habrá inversión y crecimiento ordenado.

Se acabó la corrupción “se acabaron los moches” y lo que habrá serán facilidades para que Pedro Escobedo crezca con rumbo.

En Oficialía Mayor llegamos a encontrar hasta 27 personas que no trabajaban, lo mismo en Obras Públicas o en Comunicación Social.

“Vamos encontrando varias cosas, en obras públicas, hay un total desorden, existen obras infladas, no existen expedientes de obras que jamás se hicieron y se cobraron.

Esa es una realidad.

Y algo que también le dolía a las personas era estar pagando rentas exorbitantes” Da a conocer que la ex edil pagaba un contrato mensual de más de 150 mil pesos por la renta de oficinas administrativas, situación que va a cambiar y para ello se van a utilizar las instalaciones del auditorio municipal y reubicar la Unidad de Servicios Municipales (USEM).

Además, agrega, hemos iniciado las acciones para reubicar a seguridad pública municipal a la Unidad Deportiva del municipio y con ello, esos recursos se van a reorientar a acciones de corte social.

Dijo que tiene mucha confianza en hacer un gobierno distinto, pues se cuenta con todo el apoyo de la administración estatal encabezada por Pancho Domínguez, pues ello ha generado que ya se cuente con veinte millones de pesos que se van a utilizar en la ejecución de obra.

Señala que al momento la persona que era la encargada de recursos humanos, no se ha reportado, no ha entregado su departamento y por supuesto quien tiene la responsabilidad, es el Oficial Mayor, que en el caso es mujer y en ese y en los casos que se encuentren irregularidades, se va a sancionar.

De entrada, señala, que ya se han liberado entre 65 y 70 plazas, que estaban de más.

En cuanto al sindicato, lo que haremos –dice- es cumplir la ley y sólo esperamos lo que señale la secretaria del trabajo.

RUMBO CLARO Bárcenas sostiene que Pedro Escobedo como está no crece, no da ese “boom” que le hace falta, ese crecimiento que ha tenido Colón, El Marqués, la inversión se brinca hacia San Juan del Río, “yo creo que hay una tremenda diferencia, muy abismal, entre uno y otro, y por eso lo dejé tan claro, me estoy comprometiendo, no al 100 sino al 1000 en dar resultados a los escobedenses.

Todo lo que me he encontrado me ha sorprendido, hasta ahorita he recibido a gente que quiere invertir en Pedro Escobedo y soy tan claro, como fui en campaña, que voy a hacer un gobierno de apertura, pero por supuesto, seré muy responsable en ver cómo va el crecimiento para tener orden.

Explica que Corregidora ya creció lo que tenía que crecer, El Marqués igual y Colón está un poquito metido, entonces Pedro Escobedo debe de ser una opción “los trámites deben de ser rápidos, sin mucha burocracia.

Como siempre se ha visto en los municipios, no hay crecimiento, no brinca un buen proyecto porque primero quieren los moches y yo ahí lo dejé muy claro, cero moches en la administración de Pedro Escobedo”.

Indica que en este momento están quitando las lámparas viejas de alógeno y se ha iniciado la colocación de mil lámparas LED, esa es una de las primeras acciones.

“Otro tema importante, es la seguridad y es que se dispararon los robos, la venta de drogas, robo de vehículos y resulta que Seguridad Pública siempre decía no pasa nada.

No hay notas hasta el día 30 de septiembre.

Hoy platiqué con el secretario de seguridad, en un mes solamente detuvieron a uno, mi secretario lleva cuatro días y lleva 11 detenidos” El día que recibo seguridad pública me presentan 14 vehículos que si funcionan y la pregunta es dónde estaban antes, y en ese tema habrá un esfuerzo y dedicación muy importante, finaliza.

Comentarios

comments