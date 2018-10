“Murió” en 2005 y hoy está viva con acta de defunción

POR ALEJANDRO GUILLÉN LEÓN Noticias Se los voy a contar como me lo contó nuestro amigo Héctor Luna (QEPD), puede que les parezca un relato del maestro Jorge Luis Borges; pero no, aquí comprobamos que la realidad supera a la ficción.

Me platicó Héctor Luna que “corría el año de 2005, estaba de Agente del Ministerio Publico, en Huimilpan cuando se presentó una señora manifestando que su hija de 16 años quería irse con un sujeto a quien apodaban “talachero”, por dedicarse a ese oficio; así que mandé citar a la chica de nombre Lupita y a dicho sujeto, con la mamá”.

Para hablar con ellos en el sentido de que dejaran esa idea de irse del pueblo, a ver si se llegaba a un arreglo y desistieran de ese propósito.

Ella tenía 16 años, mientras el talachero ya se veía como de 50 años; e insistieron en irse, de tal manera que no quisieron escuchar más y decían que ellos tenían la voluntad de vivir juntos en Celaya, así que abandonaron la Agencia del MP y se retiraron, les di el teléfono de la agencia para que se reportaran continuamente para que su mamá estuviera tranquila.

Resulta que a la semana siguiente, encontraron estrangulada y violada a una chica por los rumbos de San José el Alto, por lo que los agentes investigadores iniciaron su trabajo y fueron a ver a la mamá de Lupita para ver si la reconocía, diciendo dicha persona que efectivamente se trataba de su hija y la reconocía ampliamente.

De esta manera llegaron los investigadores a Huimilpan, preguntando por el talachero a quien le adjudicaban al homicidio.

Ante esto le fue entregada a la mamá el cadáver de Lupita, a quien con otros familiares y lugareños la sepultaron en el panteón con el apoyo de la presidencia municipal y hasta mariachi le llevaron.

A mí – me dijo Héctorobviamente me adjudicaron parte de culpa de omisión por no haber impedido que se llevaran a Lupita.

“Resulta que a los tres días me habla por teléfono Lupita para reportarse y me manifestó que unas personas la andaban buscando: Ella se reportó con su familia por teléfono y al oír su voz la mamá se espantó y le dijo “tú estás muerta y le colgó”: le estaban rezando el cuarto rosario.

“Le dije a Lupita que se viniera rápidamente con el talachero, a quien consideraba su esposo, y al otro día por la tarde llegaron como a las 16:00 horas, los remitieron en una patrulla de la PGJ a Querétaro, en donde se llevaba la averiguación en la agencia especializada en homicidio.

Obviamente se dieron cuenta del error en que se encontraban y dejaron ir a la pareja”.

El papá de Lupita tenía diabetes y falleció del susto (paro cardiaco); todo fue confusión, pues el acta de defunción ya había sido expedida por el Registro Civil.

Lo más curioso fue que así se quedaron las cosas, el talachero se llevó a Lupita otra vez; pero ahora era una chica viva con acta de defunción en la mano.

Y nunca se supo de quien era el cadáver que se había sepultado en Huimilpan, nadie lo reclamó.

Comentarios

comments