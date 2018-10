Próxima semana, análisis sobre solicitud de Qrobús

POR RUBÉN PACHECO Noticias El gobernador Francisco Domínguez Servién, dijo desconocer el estudio con el cual los concesionarios plantearon el aumento de 15 pesos al pasaje; por lo que la próxima semana se reunirá con su equipo para determinar si hay aumento o permanece la tarifa.

“Le pedí, porque lo sabe mi equipo de finanzas, ellos no lo hicieron, lo hizo el Instituto Mexicano del Transporte, que lo analicen ahora mis expertos en finanzas para que yo lo pueda revisar junto con ellos y sea muy profesional y si no da, pues no da y lo echamos pa’tras”.

Y es que para el mandatario la propuesta de 15 pesos es demasiado, por ello confió en que se revisarán todos los parámetros para determinar un precio justo.

Asimismo, ante la presunta dificultad en los ingresos de los concesionarios del sistema Qrobús, el gobernador fue enfático en señalar que la administración pública no puede ni debe subsidiar un negocio privado, pero sí puede hacerlo con los usuarios.

“Siempre el gobierno puede apoyar, subsidiar, pero vuelvo a repetir, a los usuarios, no a los concesionarios porque esos son negocios particulares y la ley de disciplina financiera prohíbe que un gobierno, no el mío, cualquier gobierno apoyen a un particular, eso lo prohíbe la ley.

Pero a los usuarios, a ellos sí”.

Y es que los transportistas aseguraron que tienen dificultades para pagar los créditos para la adquisición de los nuevos camiones, así como pérdidas por el aumento en combustibles y refacciones.

Mientras que para el 2021 el gobierno estatal tiene proyectado que ingresen a la flotilla mil camiones nuevos, para la ampliación del transporte público.

Aunado a las dificultades económicas de los concesionarios, Domínguez Servién recordó que por ley en diciembre de este año 100 camiones deberán salir de circulación, pues cumplirán 10 años de vida.

“De lo que se vaya a tomar de decisión tienen que estar en la mesa los concesionarios… me tienen que poner en la mesa 100 camiones nuevos en enero y otros 100 camiones en julio o agosto para tener otros 200 camiones y se lleguen a 422 nuevos y vayamos sacando hasta 2021 poder llegar a mil camiones nuevos”.

Domínguez Servién señaló que dentro de la flotilla que circula en la ciudad hay camiones que rebasan el tiempo de vida, los cuales señaló, se deben ir y ser sustituidos.

Comentarios

comments