CONDICIONES CLARAS RESPECTO A LAS MIPYMES PIDEN AL NUEVO GOBIERNO

POR LETICIA JARAMILLO NoticiasPiden empresarios que haya condiciones claras para empezar a trabajar con el nuevo gobierno, ya que no se advierten indicios de que esté en marcha un proceso de planeación estratégica para la micro, pequeña y mediana empresa que son las que le han dado estabilidad al país, lo cual es una omisión muy grave.Rodolfo Muñoz Vega, socio y director de PKF, señaló que el nuevo gobierno está en la etapa de transición y el que sale parece que no sabe si sigue estando o qué tiene que hacer por el vacío que está dejando, lo cierto es que no hay una estrategia clara de los que se van ni de los que van a llegar.

Refirió que todo se está moviendo a partir de la agenda mediática, tal parece que estamos metidos en función de lo que los medios quieren que estemos viendo y escuchando, como el asunto del aeropuerto, pero hay otros temas como el TLCAN del que no se tiene claridad suficiente sobre los acuerdos.

Rodolfo Muñoz señaló que hay gente que ya debería tener un plan para saber qué estímulos habrá que impulsar para generar eficiencia y eficacia en las operaciones de las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, ni los empresarios ni la población en general está informada de las estrategias que se van a impulsar y el tiempo sigue pasando.

Así las cosas, el riesgo es que se vaya el primer año de gobierno y no se aproveche porque los empresarios no saben qué está pasando, el tiempo corre y sin planeación difícilmente se podrá recuperar.

“Vamos caminando pero no sabemos a dónde queremos llegar”.

Tiene que haber mayor claridad en el nuevo gobierno en temas fundamentales como la generación de nuevos empleos, para poder dar certeza a los jóvenes que van saliendo de las escuelas.

Ya debería haber algo a este respecto, tal parece que lo que no está en los medios no existe.

Por lo anterior, el analista y consultor fiscal dijo que los funcionarios que ya tienen un puesto definido tienen que ponerse a trabajar e informar a la población.

“No estamos en el plan de empezar a criticar lo que todavía no ha empezado, esto empieza el primero de diciembre, pero tenemos que empezar a dar el ancho para no dejarle todo al gobierno”, y por eso los empresarios piden que haya condiciones claras para poder trabajar, finalizó.